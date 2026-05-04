Águilas Doradas denuncia robo en su sede: “Podrán robarnos herramientas, pero no nos van a quebrar”

Resumen: El club antioqueño Águilas Doradas denunció haber sido víctima de un asalto en su sede de Llanogrande, donde delincuentes hurtaron valiosos equipos de cómputo, comunicaciones y análisis de rendimiento. A pesar de considerar el hecho delictivo como un ataque directo a su proyecto deportivo, la institución respondió con un contundente mensaje de resiliencia impulsado por su reciente victoria, dejando claro que, aunque los delincuentes les arrebaten sus herramientas de trabajo, esta adversidad no los quebrará ni los detendrá, sino que los fortalece para seguir demostrando su valor en la cancha.

El equipo antioqueño Águilas Doradas fue víctima de la delincuencia en las últimas horas. A través de sus canales oficiales, el club denunció que su sede deportiva, ubicada en el sector de Llanogrande, fue violentada y saqueada por delincuentes que sustrajeron valiosos equipos de trabajo, esenciales para el día a día del plantel profesional.

De acuerdo con el contundente mensaje publicado por la institución en su cuenta de X, el asalto dejó pérdidas significativas a nivel tecnológico y logístico. Los ladrones lograron llevarse consigo equipos de cómputo, sistemas de comunicaciones, radios y, de manera muy sensible para el cuerpo técnico, todas las herramientas destinadas al análisis de rendimiento de los jugadores.

La institución calificó este hecho de inseguridad como “un ataque directo a nuestro trabajo y a nuestro proyecto”. Sin embargo, frente al duro golpe anímico e institucional que supone “golpear con la realidad sin aviso”, el equipo dorado envió un mensaje de resiliencia total, contrastando el robo sufrido el día de ayer con el triunfo obtenido hoy en el terreno de juego.

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Lejos de dejarse doblegar por las circunstancias, Águilas Doradas aprovechó el amargo episodio para sacar pecho por la actitud de sus jugadores y cuerpo técnico. “Hoy, Águilas responde donde importa: en la cancha. Victoria”, señaló el club, dejando claro que el resultado deportivo sirvió como la mejor respuesta ante la adversidad.

El comunicado cerró con una férrea declaración de intenciones, demostrando que el proyecto deportivo se mantiene firme a pesar de los obstáculos: “Que quede claro: podrán robarnos herramientas, pero no nos van a quebrar. Esto no nos detiene, nos endurece”.

Por el momento, se desconoce el avalúo total de los equipos hurtados y si las autoridades locales ya tienen pistas sobre el paradero de los responsables que ingresaron a la sede en Llanogrande. Mientras avanzan las investigaciones, el conjunto antioqueño se aferra a su buen momento en la cancha para superar el trago amargo vivido en sus instalaciones.

Águilas Doradas denuncia robo en su sede: “Podrán robarnos herramientas, pero no nos van a quebrar”