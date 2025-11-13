Soldado pierde la pierna izquierda tras caer en un campo minado en Anorí, Antioquia

Resumen: Soldado pierde la pierna tras pisar una Mina Antipersonal Anorí. El militar fue rescatado en una compleja operación aérea. Alcalde advierte que el territorio está minado por grupos armados.

Un soldado profesional cayó en un campo minado en la vereda Providencia, zona rural de Anorí, sufriendo heridas tan graves que debió ser evacuado de urgencia hacia Medellín.

El militar pisó el artefacto explosivo, recibiendo los primeros auxilios de sus compañeros. Sin embargo, la gravedad de las heridas y las condiciones de la topografía hicieron imposible su traslado terrestre, exigiendo una compleja maniobra de rescate aéreo.

La operación de rescate fue ejecutada por expertos de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC). El técnico segundo Rafael Serrato, rescatista de la institución, describió la difícil labor:

“Desciende nuestro rescatista principal por medio de la grúa de rescate. Esta maniobra se hizo a una altura de setenta pies… La evacuación se hace utilizando la canastilla de rescate; él desciende, llega al punto, estabiliza al paciente, le hace sus respectivos anclajes y, posterior a eso, se hace la extracción del paciente”.

El militar fue atendido de inmediato en la aeronave y trasladado a un centro asistencial de alto nivel en Medellín, donde se confirmó el peor de los diagnósticos: el soldado perdió la pierna izquierda producto de la explosión.

Con este lamentable caso, ya son 24 las personas afectadas por minas antipersonal en Antioquia en lo corrido de este año, de las cuales, nueve son militares.

El alcalde Gustavo Silva, ha advertido en repetidas ocasiones que gran parte del territorio rural de la población está minado por la presencia y las acciones de grupos armados ilegales como el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las Farc, poniendo en riesgo constante tanto a la Fuerza Pública como a la población civil.

