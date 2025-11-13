Resumen: La Policía de Bogotá recapturó a dos de los presos fugados de la estación de Barrios Unidos. Otros dos siguen prófugos. Autoridades piden ayuda ciudadana.

Recapturan a dos presos que se habían fugado de estación de Barrios Unidos: aún hay prófugos

En las últimas horas, la Policía Metropolitana de Bogotá logró la recaptura de dos presos fugados de la estación de Policía de Barrios Unidos el pasado 9 de noviembre.

Los detenidos, quienes tenían medida de aseguramiento por hurto agravado, fueron hallados por las autoridades en una vivienda ubicada en el barrio Venecia, en la localidad de Tunjuelito, al sur de la capital.

“Estas dos personas están siendo dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de fuga de presos. Invitamos a la comunidad a que nos suministre información que permita capturar a las otras dos personas que aún permanecen prófugas”, declaró el comandante de la estación de Policía de Tunjuelito, Ibrihan Cuero.

De acuerdo con el reporte oficial, aún faltan dos internos por recapturar. Los cuatro se habían fugado el pasado 9 de noviembre, luego de que los uniformados de la estación fueran superados en número por los detenidos, quienes los atacaron para escapar.

Durante el intento de control por parte de los policías se registraron disparos para evitar la fuga, pero cuatro de los reclusos lograron salir del lugar. Con la captura reciente, solo dos continúan en libertad.

La Policía de Bogotá reiteró el llamado a la ciudadanía para colaborar con información que conduzca al paradero de los dos presos fugados, garantizando la reserva y confidencialidad de quien suministre datos útiles para su ubicación.

