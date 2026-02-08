Resumen: En Usaquén, la Policía de Bogotá rescató a una niña de 3 años que estaba sola y encerrada en una vivienda del barrio Verbenal. El llanto de la menor alertó a los vecinos, quienes dieron aviso a las autoridades. La niña fue trasladada al ICBF para garantizar su protección y restablecimiento de derechos, en medio de los 19 casos de abandono atendidos por la Policía en lo que va de 2026.

¡Sola, bajo llave y llorando! Policía rescata a menor de 3 años en aparente estado de abandono en Usaquén

La Policía de Bogotá, a través del Grupo de Infancia y Adolescencia de la Seccional de Protección y Servicios Especiales, rescató en la madrugada a una niña de tres años que se encontraba sola y encerrada en una vivienda del barrio Verbenal, en la localidad de Usaquén, al nororiente de la capital.

El rescate fue posible gracias a la acción de los vecinos, quienes alertaron a las autoridades al escuchar el llanto de la menor procedente de una habitación de la vivienda. La comunidad se comunicó de inmediato con la Línea de Emergencias 123, lo que permitió la rápida reacción de la Policía.

Según explicó el teniente coronel Norberto Caro, jefe de la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía de Bogotá, “una vez se realizaron las verificaciones y en coordinación con nuestro Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá, se logró el ingreso al inmueble y se procedió al rescate de la menor para garantizarle sus derechos”.

Las autoridades confirmaron que la niña se encontraba encerrada bajo llave y sin la supervisión de un adulto responsable. El ingreso de los uniformados al inmueble se realizó con previa autorización de uno de los inquilinos de la vivienda, y permitió constatar el estado de abandono de la menor.

Tras su rescate, la niña fue trasladada al Centro Especializado Revivir del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), donde se iniciaron los procesos necesarios para restablecer sus derechos y brindarle la atención que requiere.

Entre enero y lo que va de febrero de 2026, la Policía de Bogotá ha rescatado a 19 menores de edad en situaciones de abandono, cifra que evidencia la relevancia de la denuncia ciudadana en la protección de la infancia.

Las autoridades reiteraron que la denuncia a la Línea de Emergencias 123 es clave para garantizar la intervención oportuna de las autoridades y para que se inicien los procesos investigativos que permitan sancionar o proteger a los responsables de situaciones de abandono.