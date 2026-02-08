¡Justicia por mano propia en Bosa! Comunidad incendió motocicleta de hombre que disparó durante riña

Resumen: En el barrio La Paz de Bosa, un enfrentamiento entre vecinos y recicladores escaló cuando un hombre disparó un revólver desde su motocicleta, lo que provocó que la comunidad incendiara el vehículo. El hecho dejó cuatro personas heridas, entre ellas un menor de un año, y varias personas fueron capturadas mientras avanzan las investigaciones.

Un hecho de violencia alteró la tranquilidad del barrio La Paz, en la localidad de Bosa, al suroccidente de Bogotá, cuando un enfrentamiento entre habitantes y recicladores terminó con la incineración de una motocicleta y cuatro personas lesionadas, entre ellas un menor de apenas un año.

Según las autoridades, la situación se presentó el pasado sábado 7 de febrero, en horas de la tarde, cuando una discusión entre un grupo de recicladores y la administradora de una recicladora del sector escaló rápidamente en una riña.

Durante el conflicto, un hombre que se desplazaba en motocicleta accionó un revólver, generando pánico entre los presentes y provocando la reacción inmediata de la comunidad, que decidió quemar el vehículo involucrado como medida de defensa ante la amenaza.

#BOGOTÁ. Hace pocos minutos, en el b/La Paz, loc/Bosa, dos personas resultaron heridas con arma de fuego entre ellos un menor de edad en medio de un atraco, la comunidad se percata de lo ocurrido, captura a dos presuntas implicadas y le queman la motocicleta. Los lesionados… pic.twitter.com/G8gDkfef8U — Pasa en Bogotá | Sr Bacca (@PasaenBogota) February 7, 2026

El teniente coronel Óscar Chauta, comandante de la Estación de Policía de Bosa, confirmó que el altercado dejó un saldo de cuatro personas lesionadas, entre ellas un menor de un año, quien fue trasladado al Hospital de Bosa para recibir atención médica especializada. Las demás personas afectadas también fueron atendidas por personal sanitario, aunque la Policía no ha detallado el estado de salud de todos los heridos.

La intervención policial se produjo gracias a la denuncia de los vecinos, lo que permitió que unidades de la Estación de Policía de Bosa llegaran rápidamente al lugar y lograran controlar la situación antes de que la violencia se intensificara aún más.

Las autoridades informaron que varias personas involucradas en el incidente fueron capturadas y puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras se adelantan las investigaciones correspondientes para establecer responsabilidades y esclarecer las circunstancias exactas de los hechos.

El oficial hizo un llamado a la comunidad para evitar tomar la justicia por mano propia y recordó que cualquier alteración del orden público debe ser reportada de manera inmediata a la línea 123, con el fin de prevenir que situaciones de intolerancia deriven en hechos violentos que puedan afectar a la ciudadanía.

Este episodio deja en evidencia cómo situaciones de intolerancia pueden derivar en consecuencias peligrosas, resaltando la importancia de la intervención inmediata de la Policía.