    Fotos

    ¿Cuándo arreglan el tremendo socavón de Suba? Esto dijeron las autoridades

    Un socavón en el barrio La Gaitana, en Suba, obligó a cerrar una vía clave mientras autoridades adelantan obras.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¿Cuándo arreglan el tremendo socavón de Suba? Esto dijeron las autoridades
    Foto sacada de X @AcueductoBogota.
    ¿Cuándo arreglan el tremendo socavón de Suba? Esto dijeron las autoridades

    Resumen: Un socavón en el barrio La Gaitana, en Suba, obligó a cerrar una vía clave mientras autoridades adelantan obras para cambiar tuberías y recuperar la movilidad.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Un enorme socavón apareció en una vía del barrio La Gaitana, en la localidad de Suba, generando serias afectaciones en la movilidad del sector y obligando a las autoridades a restringir el paso mientras se adelantan trabajos de reparación.

    La emergencia se presentó en un tramo cercano a la calle 139 con carrera 126, donde el pavimento cedió de manera repentina y dejó al descubierto parte de la infraestructura subterránea.

    Desde entonces, el socavón ha provocado congestiones vehiculares y cambios en las rutas habituales de conductores y transporte público que transitan por esta zona del noroccidente de Bogotá.

    Tras conocerse la situación, varias entidades del Distrito activaron un plan de intervención. Equipos técnicos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realizaron inspecciones en el lugar para determinar el origen del daño y definir las acciones necesarias para recuperar el corredor vial.

    Según el diagnóstico preliminar, será necesario cambiar cerca de 20 metros de tubería perteneciente a un interceptor de aguas lluvias que se encuentra a varios metros bajo la superficie. Esta infraestructura es clave para el drenaje del sector y su deterioro habría provocado el colapso del terreno que originó el socavón.

    Las obras contemplan la construcción de varios pozos de inspección, la recuperación del material de base del suelo y la posterior pavimentación del tramo afectado, con el fin de restablecer la circulación vehicular en el menor tiempo posible.

    Expertos de la entidad explicaron que una de las posibles causas del colapso está relacionada con la antigüedad de la red de alcantarillado, la cual habría sido construida hace más de dos décadas sin contemplar el alto flujo de vehículos pesados que actualmente circulan por la zona.

    Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

    Mientras se desarrollan las intervenciones, las autoridades de movilidad recomendaron a los conductores utilizar rutas alternas y mantenerse atentos a los reportes oficiales para evitar mayores congestiones en este sector de la capital.

    Además, desde el Distrito señalaron que se analiza un plan de modernización de redes de drenaje que permita reforzar la infraestructura y evitar emergencias similares en el futuro.

