¡Indignación en Chigorodó! Cámara captó el momento en que una mujer abandonó a cuatro gatitos en plena calle

Resumen: Una cámara de seguridad en el barrio El Bosque, en Chigorodó, registró el momento en que una mujer dejó abandonados cuatro gatos cachorros frente a un establecimiento comercial durante la noche. El video se difundió en redes sociales y generó indignación y rechazo entre habitantes del municipio y usuarios en internet.

Un hecho que ha generado molestia entre ciudadanos ocurrió en el municipio de Chigorodó, en el Urabá antioqueño, luego de que una cámara de seguridad registrara el abandono de cuatro gatos cachorros frente a un establecimiento comercial. Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales y despertaron numerosas críticas por la forma en que los animales fueron dejados en la vía pública.

El episodio ocurrió en el barrio El Bosque, donde una cámara de vigilancia ubicada en el exterior de un local captó lo sucedido durante la noche. En el video se observa a una mujer que llega al lugar llevando una bolsa negra. Dentro de ella transportaba una caja de cartón en la que se encontraban los pequeños felinos.

Tras dejar la caja en el sitio, la mujer se retira del lugar, dejando a los animales sin compañía. Segundos después, los gatos comienzan a salir uno por uno del recipiente. En las imágenes se aprecia cómo uno de ellos intenta seguir la dirección por donde se marchó la mujer, mientras que los otros permanecen cerca del punto donde fueron abandonados.

A medida que pasan los segundos, algunos de los animales se dispersan por el sector, mientras uno de los gatos permanece solo frente al establecimiento observando su entorno. El momento ha llamado la atención de quienes han visto el video, que se ha compartido ampliamente en redes sociales.

El caso provocó comentarios de indignación entre habitantes del municipio y usuarios de internet, quienes cuestionaron el abandono de los animales, especialmente por tratarse de gatos de corta edad. Varias personas también manifestaron preocupación por la situación de los felinos y recordaron la importancia de la tenencia responsable de mascotas.

Situaciones como esta han vuelto a poner sobre la mesa la discusión sobre el cuidado y la protección de los animales, así como la necesidad de fortalecer la conciencia ciudadana frente a este tipo de comportamientos.