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Resumen: Hundimiento en vía de Medellín por daño en alcantarillado obliga cierre en barrio Los Ángeles.

¡Ojo con el hueco! Cierre preventivo por socavación en el barrio Los Ángeles

Una emergencia por una socavación se registró el pasado 4 de mayo en Medellín, específicamente en el barrio Los Ángeles, donde autoridades atienden una afectación en la vía que obligó al cierre preventivo del corredor.

De acuerdo con información de EPM, el incidente fue reportado en horas de la noche en la carrera 39 con calle 59. Desde entonces, equipos técnicos se desplazaron al lugar para evaluar las condiciones del terreno y determinar las causas del daño.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, explicó que la situación estaría relacionada con una falla en la infraestructura subterránea.

“El daño se originó por la ruptura de una red de alcantarillado de EPM. Nuestros equipos trabajan para solucionar la emergencia en el menor tiempo posible”, indicó.

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Ante el riesgo generado por la socavación, las autoridades realizaron el cierre de la vía en este punto de la comuna 10 para evitar afectaciones mayores a conductores y peatones. En el sitio hacen presencia organismos como el Cuerpo de Bomberos, personal de la Alcaldía y cuadrillas operativas de EPM.

Según la empresa de servicios públicos, una vez concluya la inspección técnica, se definirán las maniobras necesarias para intervenir la red de alcantarillado y restablecer las condiciones de la vía. Estas labores buscan dar una solución oportuna al daño reportado.

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Las autoridades también hicieron un llamado a la ciudadanía para tener paciencia durante el desarrollo de los trabajos y atender las recomendaciones de movilidad en la zona, mientras se supera la emergencia.

🚧 Debido a una emergencia por socavación en la carrera 39 #59-22, en el barrio Los Ángeles – Comuna 10, realizamos el cierre preventivo de la vía. Estamos al frente de la situación con nuestros equipos #BomberosMedellín , @AlcaldiadeMed y @EPMestamosahi , evaluando la… — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) May 5, 2026

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