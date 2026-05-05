«Toda la mercancía está soportada»: Lili Pink responden a las recientes acusaciones

Resumen: La marca de ropa Lili Pink aclaró mediante un comunicado que, si bien enfrenta investigaciones penales y de extinción de dominio por presunto contrabando, actualmente no existe ninguna decisión judicial en su contra. Bajo la defensa del abogado Iván Cancino, la compañía desmintió las acusaciones asegurando que toda su mercancía cuenta con el soporte legal de importación correspondiente y señaló evidentes inconsistencias en las cifras divulgadas por los medios. Además de destacar su impacto positivo en la economía al generar más de 3.000 empleos directos, la empresa hizo un llamado a evitar juicios mediáticos y a respetar su presunción de inocencia mientras demuestra la legalidad de sus operaciones ante las autoridades competentes.

Minuto30.com .- Ante la reciente ola de información difundida en diversos medios, la reconocida marca de ropa Lili Pink ha emitido un comunicado para aclarar su situación legal. La compañía confirmó que actualmente se encuentra vinculada a procesos en etapa de investigación en materia penal y de extinción de dominio; sin embargo, fue enfática en señalar que, a la fecha, no existe ninguna decisión judicial en firme que establezca algún tipo de responsabilidad en su contra.

Los argumentos de la defensa

Bajo la representación legal del reconocido abogado penalista Iván Cancino, la empresa precisó su postura frente a los graves señalamientos de contrabando, desmintiendo varias afirmaciones públicas y aclarando lo siguiente:

Legalidad de la mercancía: La marca asegura de manera categórica que todas sus mercancías cuentan con las respectivas declaraciones de importación y con los pagos debidamente soportados ante la ley.

Procesos en curso, no definitivos: No existe ninguna declaratoria judicial que confirme el delito de contrabando. Los hechos mencionados corresponden a una controversia jurídica en desarrollo, y las actuaciones administrativas ya están siendo controvertidas ante la jurisdicción competente.

Inconsistencia en las cifras: Lili Pink advierte que hay evidentes inconsistencias entre las cifras que se han difundido públicamente y los valores reales que reposan en los expedientes de las actuaciones administrativas. Este punto, señalan, deberá ser esclarecido en sede judicial.

Lili Pink hace llamado a la presunción de inocencia

Más allá del ámbito judicial, la compañía aprovechó para reiterar su peso en la economía y su compromiso con la legalidad. Lili Pink destacó que opera legalmente tanto en Colombia como en otros países de Latinoamérica, constituyendo el sustento de miles de familias al generar más de 3.000 empleos directos.

La empresa garantizó que continuará compareciendo ante las autoridades competentes para ejercer plenamente su derecho a la defensa y evitar juicios mediáticos.

“Lili Pink hace un llamado a respetar la presunción de inocencia y el debido proceso, evitando que interpretaciones anticipadas sustituyan las decisiones judiciales”.

El caso seguirá su curso en los estrados, donde la defensa espera demostrar la legalidad de todas sus operaciones comerciales.

Comunicado de Lili Pink