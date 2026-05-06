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Resumen: Avanzan obras por socavación en Los Ángeles, Medellín. El alcalde reporta instalación de tubería y trabajos para habilitar la vía.

‘Le estamos metiendo toda’: Fico Gutiérrez sobre el avance de obras por socavación en el barrio Los Ángeles

La socavación registrada en el barrio Los Ángeles, en el centro de Medellín, sigue siendo intervenida por las autoridades, mientras se mantiene el cierre total de la vía afectada.

El alcalde Federico Gutiérrez se pronunció recientemente sobre el avance de las obras y entregó un parte de tranquilidad frente a la atención de la emergencia.

Según explicó el mandatario, ya se han realizado trabajos clave para estabilizar el terreno tras el daño generado por la ruptura de una red de alcantarillado.

“Avanzamos en la reparación de la red de alcantarillado en el barrio Los Ángeles, tras el daño ocasionado por la ruptura de una red de EPM. Ya instalamos una tubería de 900 mm y estabilizamos el área con arenilla. Los servicios de acueducto y alcantarillado operan con normalidad”, indicó.

La socavación, que se presentó en la carrera 39 con calle 59, cerca del Parque Obrero, generó un cráter de gran tamaño que obligó a restringir completamente el paso vehicular en este corredor vial.

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Desde el momento de la emergencia, equipos técnicos y operativos han trabajado en la zona para mitigar riesgos y avanzar en la recuperación de la infraestructura.

El alcalde también aseguró que las labores continúan de manera permanente con el objetivo de restablecer la movilidad lo antes posible.

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“Continuamos trabajando de manera ininterrumpida para habilitar la vía en el menor tiempo posible”, agregó.

De acuerdo con las autoridades, el daño fue ocasionado por una falla en una red subterránea, lo que comprometió la estabilidad del terreno. Mientras avanzan las obras, se mantiene el llamado a la ciudadanía para utilizar rutas alternas.

🚧Avanzamos en la reparación de la red de alcantarillado en el barrio Los Ángeles, tras el daño ocasionado por la ruptura de una red de EPM. Ya instalamos una tubería de 900 mm y estabilizamos el área con arenilla. Los servicios de acueducto y alcantarillado operan con… pic.twitter.com/O4CVRlLGf7 — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) May 6, 2026

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