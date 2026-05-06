La menor Maditxon Johana Acevedo desapareció en Cundinamarca

Resumen: Maditxon Johana Acevedo Araujo es una menor de 12 años, de sexo femenino e identidad de género femenina, de nacionalidad colombiana. Es descrita con características físicas particulares como cabello crespo largo de color castaño claro, una cicatriz en la frente, un lunar o mancha grande en el brazo derecho y un lunar en el labio inferior.

Maditxon Johana Acevedo Araujo es una menor de 12 años, de sexo femenino e identidad de género femenina, de nacionalidad colombiana. Es descrita con características físicas particulares como cabello crespo largo de color castaño claro, una cicatriz en la frente, un lunar o mancha grande en el brazo derecho y un lunar en el labio inferior.

Al momento de su desaparición, llevaba una bufanda gris en el cuello, una camiseta tipo polo morada con un caballito amarillo en la parte derecha, sudadera negra larga con tres rayas blancas a los lados, tenis negros y un bolso morral de color azul. Estas prendas constituyen información clave para su identificación.

La desaparición ocurrió el 4 de mayo de 2026 en Puerto Libre, Cundinamarca, y en el Oriente Antioqueño. Se trata de un caso reportado en Colombia que incluye detalles físicos y de vestimenta para facilitar su reconocimiento y localización.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes