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    ¡OJO al taco! Camión con chatarra se volcó en la Variante de Caldas

    El accidente está generando un fuerte represamiento de vehículos en este importante corredor

    Publicado por: SoloDuque

    ¡OJO al taco! Camión con chatarra se volcó en la Variante de Caldas

    Resumen: El accidente está generando un fuerte represamiento de vehículos en este importante corredor

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .– Las autoridades de tránsito y las redes de apoyo ciudadano reportan una importante alteración en la movilidad del sur del Valle de Aburrá. En las últimas horas de la tarde, se registró un fuerte accidente de tránsito que involucra a un vehículo de carga pesada tipo “mula”.

    Detalles del siniestro vial

    De acuerdo con los reportes emitidos por conductores que transitan por la zona, el evento presenta las siguientes características:

    Ubicación exacta: El accidente ocurrió sobre la Variante de Caldas, justo a la altura del sector conocido como Monte Azul (Monterrey Azul), sentido norte sur.

    El incidente: El vehículo perdió el control y sufrió un volcamiento lateral, ocupando gran parte de la calzada.

    Carga esparcida: La mula transportaba un pesado cargamento de chatarra, el cual quedó derramado sobre el asfalto, complicando aún más las labores de remoción y limpieza.

    Estado de los ocupantes: Por el momento, las autoridades y organismos de socorro acudieron al lugar para evaluar el estado de salud del conductor y descartar otras personas lesionadas.

    Estado de la vía y recomendaciones

    El accidente está generando un fuerte represamiento de vehículos en este importante corredor que conecta al Valle de Aburrá con el suroeste antioqueño y el sur del país. Se emiten las siguientes recomendaciones:

    Paso restringido: Hay un alto nivel de congestión vehicular en la zona debido al bloqueo de la vía por el camión y la chatarra derramada.

    Precaución: A los conductores que se aproximan al sector de Monte Azul, se les pide reducir la velocidad, encender luces de parqueo y ceder el paso a las ambulancias, grúas y personal de tránsito.

    Vías alternas: Quienes necesiten movilizarse por este corredor deberán armarse de paciencia o buscar rutas alternativas por el casco urbano de Caldas mientras se logra retirar el vehículo siniestrado. Se espera la llegada de maquinaria pesada para despejar la vía.

    Noticia en desarrollo…

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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