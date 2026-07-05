Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Un perezoso bebé de dos dedos fue rescatado en el municipio de Nariño, Antioquia, luego de quedar huérfano tras la muerte de su madre en un ataque de animales domésticos. El ejemplar recibe cuidados especializados en Cornare, donde avanza un proceso de rehabilitación con el objetivo de que, en el futuro, pueda regresar a su hábitat natural.

¡Sobrevivió a una tragedia! Rescatan a un perezoso bebé que quedó huérfano en Antioquia

Un perezoso de dos dedos que quedó solo en una vía del municipio de Nariño, en Antioquia, fue rescatado por las autoridades ambientales y trasladado al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV) de Cornare, donde actualmente recibe cuidados especializados para garantizar su recuperación.

El pequeño mamífero fue encontrado en condiciones de vulnerabilidad luego de que su madre muriera tras un ataque de animales domésticos, situación que lo dejó sin protección y con pocas posibilidades de sobrevivir por sus propios medios.

Fue trasladado de inmediato al Centro de Atención de Cornare

Tras conocer el caso, el ejemplar fue llevado al CAV de Cornare, donde un equipo de biólogos y médicos veterinarios puso en marcha un protocolo de atención diseñado para especies silvestres que requieren crianza asistida.

Debido a que se trata de un perezoso lactante, el animal recibe alimentación especializada para suplir la ausencia de su madre y garantizar que continúe su desarrollo en condiciones adecuadas.

Los especialistas realizan un seguimiento permanente a su estado de salud, con el propósito de acompañar cada etapa de su crecimiento mientras permanece bajo cuidado profesional.

Un peluche hace parte de su proceso de recuperación

Además de la atención médica y nutricional, el proceso de rehabilitación incluye una estrategia que busca reducir el impacto emocional causado por la pérdida de su madre.

Esto le podría interesar: Rescataron tortugas que llevaban metidas en botellas de gaseosa en Antioquia

Para ello, los profesionales ubicaron un oso de peluche dentro de su espacio de recuperación. Este elemento cumple una función importante en el bienestar del ejemplar, ya que le proporciona un punto de apoyo al cual aferrarse, imitando el contacto que normalmente tendría con el pelaje materno durante sus primeros meses de vida.

Según explicó Cornare, esta medida ayuda a disminuir los niveles de estrés y favorece un desarrollo más estable mientras avanza su proceso de crianza artificial.

El objetivo es que pueda regresar a su hábitat natural

La meta del equipo técnico es que el perezoso logre crecer en buenas condiciones y desarrolle las habilidades necesarias para sobrevivir de manera independiente.

Por esta razón, el proceso de rehabilitación está orientado a preparar al ejemplar para que, cuando reúna las condiciones físicas y comportamentales requeridas, pueda ser liberado y regresar a su entorno natural.

Finalmente, Cornare recordó a la comunidad la importancia de reportar cualquier caso de fauna silvestre que se encuentre en riesgo o necesite atención. Para ello, la corporación mantiene habilitada la línea de emergencias 321 781 13 88, a través de la cual los ciudadanos pueden informar oportunamente sobre este tipo de situaciones y contribuir a la protección de la biodiversidad del departamento.