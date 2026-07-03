Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Viernes: 2 - 8 2 - 8
Pico y Placa Medellín Viernes: 2 - 8 2 - 8
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Rescataron tortugas que llevaban metidas en botellas de gaseosa en Antioquia

    Indignación en Antioquia: rescataron 20 tortugas hicotea que eran transportadas dentro de botellas de gaseosa.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Rescataron tortugas que llevaban metidas en botellas de gaseosa en Antioquia
    Foto de redes sociales.
    Rescataron tortugas que llevaban metidas en botellas de gaseosa en Antioquia

    Resumen: Autoridades rescataron 20 tortugas hicotea que eran transportadas en botellas de gaseosa en Antioquia. Dos murieron por deshidratación.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    Las tortugas hicotea fueron víctimas de un nuevo caso de tráfico ilegal de fauna silvestre en Antioquia. Las autoridades rescataron 20 ejemplares que eran transportados dentro de envases plásticos de gaseosa en un vehículo particular que fue interceptado en el municipio de Santo Domingo.

    El operativo fue adelantado por la Policía Nacional, que capturó al conductor del automotor. Tras el procedimiento, los animales quedaron bajo la protección de Cornare, entidad que los trasladó al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV) para recibir atención veterinaria especializada.

    Según el reporte de los profesionales, las tortugas hicotea, de aproximadamente una semana de nacidas, llegaron con serias afectaciones debido a las condiciones en las que eran transportadas. Varias presentaban heridas y mordeduras ocasionadas entre ellas mismas por el hacinamiento dentro de las botellas plásticas.

    Lea también: Bus habría sufrido falla mecánica y terminó estrellado en El Popular

    La situación fue aún más grave para dos de los ejemplares, que murieron poco después de ingresar al centro de atención debido al avanzado estado de deshidratación que presentaban.

    Las otras 18 permanecen estables y continúan bajo observación médica con el objetivo de recuperarse y, posteriormente, ser liberadas en su hábitat natural cuando las condiciones lo permitan.

    La persona capturada fue dejada a disposición de las autoridades judiciales y deberá responder, presuntamente, por los delitos de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables y tráfico de fauna silvestre.

    Más noticias de Antioquia


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Medellín está en Obra – Cancha Alejandro Echavarría Comuna 9

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.