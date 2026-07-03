Rescataron tortugas que llevaban metidas en botellas de gaseosa en Antioquia

Resumen: Autoridades rescataron 20 tortugas hicotea que eran transportadas en botellas de gaseosa en Antioquia. Dos murieron por deshidratación.

Las tortugas hicotea fueron víctimas de un nuevo caso de tráfico ilegal de fauna silvestre en Antioquia. Las autoridades rescataron 20 ejemplares que eran transportados dentro de envases plásticos de gaseosa en un vehículo particular que fue interceptado en el municipio de Santo Domingo.

El operativo fue adelantado por la Policía Nacional, que capturó al conductor del automotor. Tras el procedimiento, los animales quedaron bajo la protección de Cornare, entidad que los trasladó al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV) para recibir atención veterinaria especializada.

Según el reporte de los profesionales, las tortugas hicotea, de aproximadamente una semana de nacidas, llegaron con serias afectaciones debido a las condiciones en las que eran transportadas. Varias presentaban heridas y mordeduras ocasionadas entre ellas mismas por el hacinamiento dentro de las botellas plásticas.

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La situación fue aún más grave para dos de los ejemplares, que murieron poco después de ingresar al centro de atención debido al avanzado estado de deshidratación que presentaban.

Las otras 18 permanecen estables y continúan bajo observación médica con el objetivo de recuperarse y, posteriormente, ser liberadas en su hábitat natural cuando las condiciones lo permitan.

La persona capturada fue dejada a disposición de las autoridades judiciales y deberá responder, presuntamente, por los delitos de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables y tráfico de fauna silvestre.

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