¡Soborno judicial! Abogado Diego Javier Cadena condenado por manipular declaraciones contra Álvaro Uribe

Un juez penal de conocimiento de Bogotá dictó condena de siete años de prisión contra el abogado Diego Javier Cadena por el delito de soborno en la actuación penal, además de imponerle una multa de 375 salarios mínimos mensuales legales y la inhabilidad para ejercer funciones públicas por 84 meses.

La decisión judicial establece que Diego Javier ofreció beneficios jurídicos a Juan Guillermo Monsalve, quien se encontraba privado de la libertad en la cárcel La Picota de Bogotá, con el fin de que modificara su declaración ante la Corte Suprema de Justicia relacionada con el expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez.

Según los hechos probados, en febrero de 2018 el abogado visitó en dos ocasiones a Monsalve y le prometió acciones de revisión de condena y trámites para su incorporación a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a cambio de retractarse de sus señalamientos.

La Fiscalía General de la Nación anunció que apelará el fallo de primera instancia, argumentando que el abogado podría estar implicado en otros casos similares, en los que habría ofrecido dadivas, asesorías jurídicas, dinero y otros beneficios a privados de la libertad para que modificaran sus testimonios.

La pena deberá cumplirse en el lugar de residencia del condenado.