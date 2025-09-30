Fiscalía lleva a juicio a exdirector del Hospital Militar por presunta contratación ilegal

Resumen: La Fiscalía acusó al brigadier general en retiro Ricardo Gómez Nieto, exdirector del Hospital Militar Central, por presunta violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, tras haber contratado en 2010 a una persona con prohibición vigente para acceder a cargos públicos; la audiencia preparatoria de juicio se realizará el 19 de noviembre.

La Fiscalía General de la Nación presentó acusación contra el brigadier general en retiro del Ejército Nacional, Ricardo Gómez, exdirector del Hospital Militar Central, por presuntamente violar el régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades.

Según los elementos de prueba recabados por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Gómez habría contratado entre 2010 y 2013 a una mujer que estaba inhabilitada para acceder a cargos públicos debido a una condena ejecutoriada impuesta por un juzgado penal de Bogotá.

El general en retiro, al parecer, solicitó a la delegada para Asuntos Penales de la Procuraduría un concepto que le permitiera formalizar la contratación, desconociendo la existencia de la inhabilidad vigente y buscando avalar el proceso mediante un ente disciplinario que no tenía competencia.

A pesar de esto, ordenó a la Dirección de Talento Humano del Hospital Militar la vinculación de la mujer como asesora del director general, mediante el contrato de prestación de servicios 038 del 19 de mayo de 2010, que tuvo un valor de 42 millones de pesos.

Con base en estos hechos, la Fiscalía acusó a Gómez por violar la normativa que regula las inhabilidades e incompatibilidades en el sector público. La audiencia preparatoria de juicio fue programada por el Juzgado 27 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá para el próximo 19 de noviembre, donde se determinará si el exfuncionario enfrentará juicio formal por estas irregularidades.