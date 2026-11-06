Resumen: Un juez de Bogotá declaró improcedente la tutela de Sneyder Pinilla contra el INPEC, con la que buscaba volver a una guarnición militar. El exsubdirector de la UNGRD seguirá recluido en La Picota, donde las autoridades penitenciarias deberán garantizar su protección por ser testigo clave de la Fiscalía.

Se le cayó el plan a Sneyder Pinilla: juez le negó la tutela y seguirá en La Picota

La justicia le pegó otro portazo a Sneyder Pinilla. Un juez de Bogotá negó la acción de tutela con la que el exsubdirector de Manejo de Desastres de la UNGRD, señalado como el cerebro del escándalo de corrupción de esa entidad, buscaba salir de la cárcel La Picota y volver a una guarnición militar.

La decisión fue adoptada por el Juez 46 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, Andrés Leonardo Juyó González, en un fallo de 47 páginas que declaró improcedente la tutela que el exfuncionario había interpuesto contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).

En la decisión, el juzgado concluyó que hasta el momento no se ha presentado una afectación directa a los derechos fundamentales del procesado, sino que lo que se busca proteger es una eventual afectación a su vida e integridad personal, derivada de su condición de testigo en varios casos de relevancia nacional.

«Si bien es cierto que los jueces y fiscales realizaron valoraciones de riesgo sobre el procesado, las mismas no son aplicables a la autoridad administrativa encargada por ley de un asunto como es el traslado de presos», indicó el fallo, que dejó claro que la autoridad penitenciaria debe tomar las medidas del caso para salvaguardar la vida de Sneyder Pinilla.

El despacho también señaló que no es viable argumentar una violación al principio de confianza legítima y que no se puede «extender o confundir la ejecución de la pena de prisión con las medidas cautelares» decretadas dentro del proceso penal, como lo pretendía la defensa del exsubdirector.

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¿Por qué Sneyder Pinilla quería salir de La Picota?

El exsubdirector de la UNGRD permanecía privado de la libertad en el Centro de Reclusión Militar de Artillería desde agosto de 2024, por orden del Juzgado 35 de Control de Garantías de Bogotá, que consideró necesario garantizar su vida e integridad.

Sin embargo, a comienzos de octubre de 2026 el INPEC ordenó su traslado a La Picota, junto con el exdirector de la entidad, Olmedo López, en el marco de la política penitenciaria del Gobierno nacional. El propio presidente Abelardo De La Espriella confirmó públicamente que había ordenado la medida.

Tras el traslado, la defensa de Pinilla cuestionó la decisión y aseguró que existe una orden judicial vigente que dispone que debe permanecer en un centro de reclusión militar. Su abogado advirtió que el cambio de cárcel lo expone a un riesgo grave y que incluso «pueden silenciarlo», por la información que ha entregado a la justicia y por su participación en una agencia encubierta.

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El escándalo de la UNGRD que lo tiene preso

En abril de 2025, el Juzgado 10 Especializado de Bogotá condenó a Sneyder Pinilla a cinco años y ocho meses de prisión, tras un preacuerdo en el que aceptó su responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación.

Pinilla confesó su papel en el desvío de millonarios contratos de la UNGRD, entre ellos el negocio de los 40 carrotanques comprados por cerca de $46.800 millones para llevar agua a comunidades de La Guajira, un contrato que quedó en el centro del escándalo por presuntos sobrecostos.

Además, el exfuncionario reveló que recursos de la entidad habrían terminado en manos de congresistas para favorecer el trámite de proyectos de ley del Gobierno en el Legislativo durante el gobierno Petro. Sus revelaciones salpicaron a figuras como Iván Name y Andrés Calle, llamados a juicio por la Corte Suprema de Justicia.

Gracias a su principio de oportunidad, Pinilla se convirtió en uno de los principales testigos de cargo de la Fiscalía General en los procesos penales que siguen en curso por este entramado de corrupción, uno de los más grandes de los últimos años en el país.

¿Qué sigue tras la decisión del juez?

Con la tutela negada, Sneyder Pinilla deberá seguir recluido en La Picota mientras avanzan los procesos en los que es testigo clave. Si su defensa no presenta una impugnación dentro del término legal, el expediente completo pasará a la Corte Constitucional, que decidirá si revisa el fallo de fondo.

Por ahora, el exsubdirector de la UNGRD seguirá cumpliendo su condena en el centro penitenciario de Bogotá, bajo las medidas de protección que el INPEC deberá garantizar según lo ordenado por el juzgado.