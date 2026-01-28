Resumen: Alias 'Orejas', presunto sicario del Clan del Golfo, fue capturado en Caucasia. Se le vincula con tres homicidios cometidos entre 2024 y 2025 en el Bajo Cauca.

Fin de la huida para alias ‘Orejas’: el presunto sicario del Clan del Golfo en Caucasia

En una operación relámpago ejecutada en el corazón del Bajo Cauca antioqueño, la Policía Nacional logró la captura de un peligroso presunto dinamizador de la violencia en la región.

El operativo se llevó a cabo en el barrio El Triángulo del municipio de Caucasia, donde uniformados de la estación local interceptaron a un hombre de 25 años conocido en el mundo criminal bajo el alias de “Orejas”. Sobre este individuo pesaba una orden judicial vigente por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico o porte ilegal de armas de fuego.

De acuerdo con las labores de inteligencia e investigación criminal, alias “Orejas” sería un integrante activo de la subestructura “Yeison Leudo Chaverra” del Clan del Golfo. Su rol dentro de la organización era, presuntamente, el de sicario, encargado de ejecutar las órdenes de muerte impartidas por los cabecillas de este grupo armado.

Las autoridades lo vinculan directamente con al menos tres casos de homicidio ocurridos entre noviembre de 2024 y enero de 2025, hechos que generaron una fuerte ola de inseguridad y temor entre los habitantes de Caucasia.

Las investigaciones señalan que este sujeto, natural de Puerto Libertador, era una pieza clave en la estrategia de expansión y control social del Clan del Golfo mediante el uso del homicidio selectivo para intimidar a la población civil y a estructuras rivales en la subregión.

Tras su detención, alias “Orejas” fue trasladado y dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que responda por los crímenes que se le imputan. Con este resultado, la Policía Nacional reafirma su compromiso de desarticular las subestructuras criminales que afectan la vida y la convivencia en Antioquia.

Se espera que, con los elementos materiales probatorios recaudados, un juez de control de garantías dicte medida de aseguramiento intramural para este presunto actor criminal.

