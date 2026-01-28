Megaoperativo en el barrio Santa Fe de Bogotá deja cuatro capturados tras atentado con granada

Resumen: Más de 1.200 policías intervinieron el barrio Santa Fe en Bogotá tras ataque con granada. Hay cuatro capturados, armas incautadas y 200 extranjeros en proceso de identificación.

La Policía Metropolitana de Bogotá desplegó este miércoles 28 de enero un megaoperativo en el barrio Santa Fe. Más de 1.200 uniformados de diversas especialidades se tomaron las calles para intervenir los denominados ‘pagadiarios’, inmuebles que, según las autoridades, se han convertido en refugios estratégicos para la delincuencia organizada y el ocultamiento de elementos hurtados.

La granada que detonó hace pocos días, dejando un muerto y diez heridos, fue el detonante de esta intervención masiva liderada por el general Giovanni Cristancho.

El balance preliminar de la jornada arroja la captura de cuatro personas: tres por porte ilegal de armas de fuego y una por tráfico de estupefacientes. Durante los registros, los agentes hallaron una peligrosa mezcla de drogas sintéticas como tusi, además de dosis de marihuana y bazuco.

“Estamos realizando esta operación con el objetivo de generar control y disuasión. Hemos encontrado más de veinte celulares sin registro, además de patinetas y bicicletas que están bajo verificación por hurto”, detalló el general Cristancho tras los hechos derivados de la explosión de la granada.

Lea también: ¡Se le dañó el ‘escape’! Lo pillaron en la Terminal del Sur con 800 gramos de base de coca

La intervención también puso el foco en la situación migratoria del sector, identificando a cerca de 200 ciudadanos venezolanos que carecían de documentación.

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Migración Colombia se sumó a las labores para establecer la trazabilidad de estas personas y determinar si tienen vínculos con bandas como ‘Los Maracuchos’, ‘El Tren de Aragua’ o ‘Los Boyacos’.

Mientras la investigación por el ataque terrorista con la granada avanza bajo reserva en conjunto con la Fiscalía, la Policía Judicial y el Gaula mantienen el cerco en el cuadrante que va desde la calle 19 hasta la 24.

Las autoridades confirmaron que aún hay dos personas hospitalizadas tras el atentado y aseguraron que los resultados de inteligencia permitirán, en los próximos días, dar con los responsables intelectuales de la violencia que azota al centro de Bogotá en este inicio de 2026.

Más noticias de Bogotá