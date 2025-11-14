Menú Últimas noticias
    Gobierno prorroga la ‘Situación de Desastre Nacional’ para enfrentar las emergencias

    El Gobierno oficializó la extensión de la Situación de Desastre Nacional por 12 meses más.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Derrumbes en San Carlos, Antioquia dejaron al menos 120 familias afectadas
    Foto: @CaracolMedellin
    Resumen: El Gobierno extiende la Situación de Desastre Nacional Colombia por un año más (12 meses adicionales) debido a la variabilidad climática. La UNGRD seguirá al frente de la emergencia.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El Gobierno Nacional ha formalizado la extensión de la Situación de Desastre de carácter nacional por un periodo de un año más, como respuesta a los graves y persistentes efectos de la variabilidad climática en el país.

    La medida, inicialmente declarada en noviembre de 2024, fue oficializada mediante un decreto expedido este 12 de noviembre de 2025. La prórroga se realiza con el fin de fortalecer la capacidad de respuesta ante las emergencias, acelerar los procesos de rehabilitación y reconstrucción de zonas afectadas, y mejorar la coordinación de todas las entidades involucradas.

    La prolongación de la medida será por un periodo de 12 meses adicionales, contados a partir del vencimiento del plazo establecido en el decreto inicial. Esto subraya la preocupación del Gobierno por los fenómenos climáticos que continúan impactando al territorio.

    Lea también: Insólita excusa habrían utilizado estudiantes de la U. Católica de Bogotá para no presentar exámenes hoy

    La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) continuará al frente del seguimiento y control de todas las acciones destinadas a mitigar los impactos y apoyar la recuperación de las comunidades afectadas, conforme a lo dispuesto en la normativa vigente.

    La extensión de la situación de desastre implica que se seguirán aplicando las normas especiales contempladas en la Ley 1523. Esto significa que tanto organizaciones públicas, privadas como comunitarias deberán mantener y reforzar los procedimientos necesarios para garantizar la eficacia de las medidas de atención y prevención durante toda la emergencia climática prolongada.

