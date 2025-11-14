Evacuaron Universidad en Bogotá por falsa amenaza de bomba. Imagen tomada de redes sociales

Resumen: La Policía descartó amenaza de bomba en la Universidad Católica de Colombia tras revisar cuatro sedes. El pánico fue generado por un "mensaje entre estudiantes" que buscaban evadir un examen.

Insólita excusa habrían utilizado estudiantes de la U. Católica de Bogotá para no presentar exámenes hoy

La Universidad Católica de Colombia en Bogotá experimentó momentos de pánico que llevaron a la evacuación inmediata de sus sedes, incluyendo la principal en la Carrera 13. La movilización de estudiantes y personal se dio tras recibir una alerta por una supuesta amenaza de bomba dentro del campus.

La Policía Nacional activó de inmediato el protocolo de emergencia, desplazando al escuadrón antiexplosivos para revisar exhaustivamente las cuatro sedes del centro educativo. Tras completar la inspección, la Policía descartó categóricamente la existencia de cualquier artefacto explosivo.

Pánico Estudiantil

Según el reporte oficial de la Policía, la amenaza no fue real, sino un «mensaje de pánico entre los mismos estudiantes». La versión extraoficial apunta a que la falsa alerta pudo haberse originado por jóvenes que buscaban evitar la presentación de un examen programado para hoy.

De ser cierta esta versión, la fiscalía podría imputar cargos a «los graciosos estudiantes».

Con la confirmación de la ausencia de riesgo y la conclusión de la revisión por parte del escuadrón antiexplosivos, la Universidad Católica de Colombia procede a la normalización gradual de sus actividades, aunque sea de manera virtual.

Las autoridades reiteraron la importancia de no difundir información falsa que ponga en riesgo la seguridad y el orden público.

