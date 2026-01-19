Menú Últimas noticias
    Menos comparendos y más aviso: nuevo sistema de fotodetección reduce sanciones en Medellín

    Tras señalizar todos los puntos de las cámaras de fotodetección en Medellín, las multas bajaron hasta un 29%.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Menos comparendos y más aviso: nuevo sistema de fotodetección reduce sanciones en Medellín

    Resumen: El alcalde Federico Gutiérrez anunció una reducción del 29% en fotomultas en Medellín tras señalizar todas las cámaras. Conozca cómo funciona el nuevo sistema.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Bajo la premisa de que a la alcaldía de Medellín no le interesa “el negocio” de las sanciones, el alcalde Federico Gutiérrez confirmó que la implementación del nuevo sistema de fotodetección preventiva está dando resultados contundentes.

    Desde que arrancó el 2026, los conductores se han encontrado con que las cámaras ya no están ‘escondidas’, sino debidamente marcadas con avisos en el piso y señales verticales.

    Este cambio de enfoque en la fotodetección ha provocado un desplome en las cifras de comparendos. Según los datos oficiales, las sanciones por exceso de velocidad cayeron un 29%, pasando de 1.102 a 786 reportes en apenas una semana.

    Pero el alivio no es solo para los que corren; quienes tienen el SOAT o la técnico-mecánica vencida también han visto una reducción del 27% y 21% respectivamente en las multas, gracias a un sistema de alertas por mensaje de texto y llamadas que le avisan al ciudadano antes de que se le venza el papelito.

    Gutiérrez fue enfático al señalar que su meta ideal es llegar a “cero fotomultas”, pues eso significaría que existe una verdadera cultura ciudadana.

    El balance de la estrategia “Te Queremos Vivo” respalda esta visión, ya que en 2025 se logró salvar vidas: las muertes por siniestros viales en Medellín bajaron un 10,2%, pasando de 314 víctimas a 282.

    Con 51 puntos de control señalizados con frases como “Queremos cuidarte, no sancionarte”, la ciudad busca dejar atrás la era de las “cámaras trampa” para enfocarse en la seguridad vial de los paisas.

    Menos comparendos y más aviso: nuevo sistema de fotodetección reduce sanciones en Medellín

    Foto de cortesía.

    Menos comparendos y más aviso: nuevo sistema de fotodetección reduce sanciones en Medellín

    Foto de cortesía.

    Menos comparendos y más aviso: nuevo sistema de fotodetección reduce sanciones en Medellín

    Foto de cortesía.

