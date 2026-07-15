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    Instalarán sistema de alerta en Bello para prevenir emergencias por crecientes y deslizamientos

    Bello sigue fortaleciendo la prevención del riesgo. La Alcaldía instalará un Sistema de Alerta Temprana en la quebrada El Barro.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Instalarán sistema de alerta en Bello para prevenir emergencias por crecientes y deslizamientos

    Resumen: Bello instalará un Sistema de Alerta Temprana en la quebrada El Barro para fortalecer la prevención y proteger a las comunidades frente a emergencias.

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    La Alcaldía de Bello continúa fortaleciendo las estrategias de prevención del riesgo con la implementación de un Sistema de Alerta Temprana que será instalado en la vereda Los Espejos y el sector El Salado, sobre la quebrada El Barro.

    La iniciativa se desarrolla de manera articulada entre la Secretaría de Gestión del Riesgo y Atención de Desastres, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el SIATA.

    El Sistema de Alerta Temprana permitirá monitorear las condiciones del territorio y emitir alertas y alarmas oportunas en caso de presentarse situaciones que representen un riesgo para las comunidades, con el objetivo de proteger la vida de los habitantes y reducir el impacto de posibles desastres naturales.

    Además de la instalación de los equipos tecnológicos, el proyecto contempla un proceso de capacitación dirigido a la comunidad, cuyos integrantes tendrán un papel fundamental en la activación y funcionamiento del sistema.

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    Los habitantes recibirán formación sobre la identificación de fenómenos como movimientos en masa, crecientes súbitas, avenidas torrenciales y otros eventos naturales, así como sobre los protocolos de actuación y respuesta ante una eventual emergencia.

    La alcaldía destacó que la participación ciudadana es un componente esencial para el éxito del Sistema de Alerta Temprana, ya que el conocimiento del riesgo y la reacción oportuna fortalecen la capacidad de respuesta de las comunidades.

    La Secretaría de Gestión del Riesgo informó que durante los meses de agosto y septiembre se realizará la socialización del punto donde será instalado el sistema y posteriormente comenzarán las labores de montaje y monitoreo en el territorio.

    Con esta estrategia, Bello busca consolidar una cultura de la prevención y fortalecer la gestión del riesgo mediante herramientas tecnológicas y el trabajo conjunto con la comunidad.

    Instalarán sistema de alerta en Bello para prevenir emergencias por crecientes y deslizamientos

    Foto de cortesía.

    Instalarán sistema de alerta en Bello para prevenir emergencias por crecientes y deslizamientos

    Foto de cortesía.

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