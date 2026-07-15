Resumen: El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció a Alexandra Falla como nueva ministra de las TIC. La comunicadora y experta en telecomunicaciones asumirá el reto de impulsar la conectividad, la innovación y la transformación digital del país.

Abelardo de la Espriella reveló quién dirigirá el MinTIC: este es el perfil de Alexandra Falla

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunció el nombramiento de Alexandra Falla como nueva ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), destacando su experiencia en el sector de las comunicaciones, la televisión, la cultura y la transformación digital.

El anuncio fue realizado a través de las redes sociales del mandatario, quien aseguró que la nueva integrante de su gabinete tendrá la misión de fortalecer la soberanía digital del país, impulsar el talento colombiano, reducir las brechas de conectividad y modernizar el Estado mediante el uso de la tecnología.

Alexandra Falla es comunicadora social de la Universidad Externado de Colombia, magíster en Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Javeriana y especialista en Propiedad Intelectual, Derechos de Autor y Nuevas Tecnologías.

Su trayectoria profesional ha estado ligada a la televisión pública, el cine, la radio, la academia y la gestión cultural.

Entre los cargos que ha desempeñado se destacan la presidencia de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas (ATEI), la dirección de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano y su participación como miembro de la Junta Nacional de Televisión de la extinta Autoridad Nacional de Televisión (ANTV). También ha sido docente universitaria y asesora en diferentes entidades relacionadas con las telecomunicaciones y la comunicación pública.

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De acuerdo con el presidente electo, Alexandra Falla liderará una estrategia enfocada en ampliar el acceso a la conectividad en las regiones, fortalecer la innovación, promover la productividad mediante herramientas tecnológicas y avanzar en la modernización de los servicios digitales del Estado.

Con este nombramiento, el gobierno entrante continúa conformando su gabinete de cara al inicio de su mandato, apostándole a perfiles con experiencia técnica y trayectoria en el desarrollo de las comunicaciones y las nuevas tecnologías en Colombia.

La tecnología también tendrá rostro de mujer, liderazgo y visión de futuro. Hija de migrantes y de la provincia. Formada por una madre guerrera, una abuela amorosa y una hija que es el motor de su vida. Una mujer que hizo de la disciplina, los valores y el conocimiento su camino… pic.twitter.com/j2Am7TpcC4 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) July 15, 2026



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