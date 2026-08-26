Resumen: El SGC explicó si el sismo en Colombia de magnitud 5,1 está relacionado con el terremoto de 7,4 ocurrido en Chocó.

SGC aclaró si el sismo de 5,1 en Santander está relacionado con el terremoto de Chocó

El sismo en Colombia registrado este miércoles 26 de agosto, con magnitud 5,1 y epicentro en Los Santos, Santander, generó preocupación entre ciudadanos debido a que ocurrió apenas dos semanas después del terremoto de 7,4 que sacudió a San José del Palmar, Chocó. Sin embargo, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) aclaró que ambos eventos no están relacionados.

De acuerdo con el SGC, el evento tuvo su origen en una zona distinta a la del terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto en Chocó. La entidad explicó que el sismo de este miércoles se localizó en el denominado nido sísmico de Bucaramanga, una región donde se concentra aproximadamente entre el 40% y el 50% de la actividad sísmica que se registra diariamente en Colombia.

Por esta razón, aunque ambos movimientos ocurrieron con pocos días de diferencia, no existe una relación directa entre ellos.

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El SGC también recordó que la actividad sísmica es permanente en Colombia y que los sismos no pueden predecirse, por lo que pidió a la ciudadanía evitar compartir información no verificada y consultar únicamente los canales oficiales.

El sismo fue percibido en diferentes regiones, entre ellas Santander, Antioquia, Bogotá, Boyacá y otros departamentos. La Red Sismológica Nacional recibió más de 2.000 reportes de personas que indicaron haber sentido el movimiento en más de 100 municipios y centros poblados.

La magnitud del evento, que inicialmente fue reportada de manera preliminar como 5,4, posteriormente fue ajustada a 5,1 después de que los sismólogos analizaran los registros obtenidos por las estaciones de monitoreo.

Mientras tanto, las autoridades mantienen el seguimiento para establecer si el movimiento ocasionó afectaciones en las zonas donde fue percibido.

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