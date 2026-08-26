Resumen: El presidente Abelardo De La Espriella afirmó que mantendrá una política de mano firme contra el crimen organizado, el terrorismo y el narcotráfico. En sus primeros 16 días de Gobierno, aseguró haber firmado más de 30 extradiciones. Además, las autoridades reportaron 51 capturas en las últimas 24 horas y un balance acumulado de 8.424 capturas, 21 cabecillas afectados y más de 31 toneladas de estupefacientes incautadas desde el 7 de agosto. Entre los operativos recientes está la captura en Neiva de alias ‘Cheo’, señalado cabecilla logístico de una estructura criminal.

¡Sin tregua contra el crimen! En tan solo 16 días, el presidente De La Espriella ha firmado más de 30 extradiciones

El presidente Abelardo De La Espriella aseguró este miércoles que su Gobierno mantendrá una política de mano firme frente a las organizaciones criminales relacionadas con el terrorismo y el narcotráfico, y sostuvo que no habrá concesiones para quienes intenten evadir la justicia.

Como parte de esa estrategia, el mandatario reveló que durante sus primeros 16 días en el cargo ha firmado más de 30 extradiciones. Según explicó, estas decisiones hacen parte del propósito de reforzar la cooperación internacional para perseguir a personas vinculadas con delitos de carácter transnacional.

La posición del jefe de Estado fue expresada mediante un mensaje publicado en su cuenta de X, en el que insistió en que las autoridades continuarán utilizando los mecanismos legales disponibles para combatir a las estructuras criminales que operan tanto dentro como fuera del territorio nacional.

“En 16 días de Gobierno he firmado más de 30 extradiciones y continuaré haciéndolo con absoluta determinación. El mensaje para los criminales es claro: no habrá refugio, privilegios ni contemplaciones. Se acabaron los tiempos en los que los mecanismos de cooperación internacional se guardaban en un closet», precisó.

El mandatario agregó que su administración mantendrá la presión sobre las organizaciones delincuenciales y los grupos dedicados a actividades ilícitas.

“Aquí vamos con toda contra el crimen organizado y contra el crimen trasnacional. En la era del Tigre, la seguridad y la grandeza de nuestra Patria se defienden con carácter, autoridad y mano firme», dijo.

Resultados de las últimas 24 horas

La ofensiva anunciada por el Gobierno también fue acompañada de un balance sobre los resultados obtenidos por la Fuerza Pública durante la última jornada.

En las últimas 24 horas, las autoridades reportaron 51 capturas, además de la incautación de 14 armas de fuego y 317 municiones. Durante este mismo periodo fueron destruidos siete laboratorios utilizados para el procesamiento de pasta base de coca y se realizaron acciones contra estructuras relacionadas con la minería ilegal.

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El balance acumulado desde el pasado 7 de agosto registra 8.424 capturas y la afectación de 21 cabecillas criminales. En materia de narcotráfico, las autoridades han incautado 31.174 kilogramos de estupefacientes, de los cuales 13.669 kilogramos corresponden a cocaína.

“La ofensiva contra el crimen no se detiene», enfatizó el Jefe de Estado en su post y agregó: “Los criminales deben entenderlo: los vamos a perseguir sin descanso, vamos a destruir sus economías ilícitas y a recuperar el control de cada territorio de Colombia».

Captura de alias ‘Cheo’ en Neiva

Dentro de las operaciones reportadas por las autoridades aparece la captura, en Neiva, de Eliseo Ninco Páez, alias ‘Cheo’, señalado como cabecilla logístico del frente Iván Díaz del bloque Jorge Suárez Briceño.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, alias ‘Cheo’ estaría relacionado con la coordinación de actividades como la distribución de material bélico, los cobros extorsivos y acciones criminales dirigidas contra la población civil y la Fuerza Pública.

El hombre, además, es requerido por delitos de secuestro simple, hurto calificado y agravado, y tráfico y porte de armas de fuego y municiones.

Su captura se presenta en medio de las operaciones que las autoridades vienen desarrollando contra diferentes estructuras criminales y de la política de seguridad que el Gobierno de De La Espriella asegura mantendrá durante su administración.

Con las extradiciones anunciadas, los resultados operativos de la última jornada y el balance acumulado desde el 7 de agosto, el Gobierno busca mostrar el alcance de su estrategia contra el crimen organizado, el narcotráfico y otras actividades ilícitas.