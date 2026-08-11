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    ¡La tierra no para! Sismo de 7,4 ya deja 86 réplicas en Colombia

    El SGC confirmó 86 réplicas tras el terremoto de 7,4 en Chocó y explicó por qué estos movimientos seguirán ocurriendo.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡La tierra no para! Sismo de 7,4 ya deja 86 réplicas en Colombia
    Captura de video.
    ¡La tierra no para! Sismo de 7,4 ya deja 86 réplicas en Colombia

    Resumen: La tierra sigue moviéndose en Colombia. El SGC confirmó 86 réplicas tras el terremoto de 7,4 registrado en Chocó. Cinco superaron magnitud 3 y la entidad explicó que estos movimientos hacen parte del reacomodamiento natural de la corteza terrestre.

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    El temor entre las comunidades afectadas por el terremoto del pasado lunes 10 de agosto continúa debido a los movimientos que se han registrado posteriormente.

    El Servicio Geológico Colombiano (SGC) confirmó que ya son 86 las réplicas asociadas al sismo de magnitud 7,4 que tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó.

    De acuerdo con la información entregada por la entidad antes de las 10:00 de la mañana de este martes, cinco de estas réplicas tuvieron magnitudes superiores a 3.

    El SGC explicó que estos movimientos corresponden al proceso normal de reacomodamiento de la corteza terrestre después de un terremoto de gran magnitud. Por esta razón, señaló que las réplicas del terremoto en Colombia deben esperarse durante los próximos días, aunque lo habitual es que con el paso del tiempo se presenten con menor frecuencia y magnitud.

    La explicación está relacionada con la interacción de las placas tectónicas que atraviesan esta zona del país. Según el SGC, la placa de Nazca se encuentra en un proceso de subducción, es decir, se introduce por debajo de la placa Sudamericana.

    Este movimiento genera acumulación de presión durante largos periodos, que posteriormente puede liberarse de manera repentina y producir terremotos.

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    Colombia se encuentra en una zona donde interactúan las placas Caribe, Sudamericana y Nazca. La dinámica entre estas placas genera diferentes sistemas de fallas y actividad sísmica en el territorio nacional.

    El SGC también aclaró que no todos los movimientos registrados después del terremoto pueden ser considerados réplicas. La red de monitoreo detecta diariamente cerca de 80 eventos sísmicos en Colombia, aunque la mayoría no son percibidos por la población.

    Por ahora, la recomendación de las autoridades es mantenerse atentos a la información oficial y evitar difundir cadenas o versiones no verificadas sobre nuevos movimientos o posibles terremotos.

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