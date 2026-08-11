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Resumen: Una captura en Remedios dejó un arma y un dron con sistema de liberación en poder de las autoridades.

¡Lo cogieron con el dron! Capturan en Remedios a presunto integrante del Clan del Golfo

Un operativo conjunto entre el Ejército Nacional y la Policía permitió la captura en Remedios, Antioquia, de un hombre señalado de pertenecer al Clan del Golfo y de desempeñarse como operador de sistemas aéreos no tripulados para esta estructura armada.

El procedimiento se desarrolló en el barrio La Estrella, en el corregimiento de Santa Isabel. En la operación participaron tropas del Batallón de Selva N.° 55 ‘Teniente Coronel Alexánder Quintero Ayala’, adscrito a la Décima Novena Brigada del Ejército, junto con efectivos de la Policía.

Según las autoridades, el detenido sería integrante de la subestructura ‘Jorge Iván Arboleda Garcés’ del Clan del Golfo. Las investigaciones preliminares lo relacionan con la operación de drones utilizados por la organización.

Durante el procedimiento, la fuerza pública incautó una pistola Glock calibre 9 milímetros, junto con un proveedor y 52 cartuchos del mismo calibre.

Además, los uniformados encontraron un dron marca DJI equipado con un adaptador de liberación, así como dos baterías adicionales y el control utilizado para manejar el dispositivo.

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El mecanismo hallado en la aeronave permite liberar objetos de manera remota desde el aire, elemento que generó especial atención entre los organismos de seguridad debido al posible uso de esta tecnología por parte de grupos armados para realizar acciones a distancia.

El hombre capturado y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de adelantar el proceso de legalización de la captura y la respectiva imputación de cargos.

Las autoridades indicaron que mantendrán las operaciones en el Nordeste antioqueño para contrarrestar las actividades de estructuras armadas y fortalecer la seguridad en las zonas urbanas y rurales.

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