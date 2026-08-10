¡Los que nunca fallan! Nuestro glorioso Ejército está listo para atender las ciudades afectadas por el temblor

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Resumen: El Ejército Nacional puso en alistamiento a cinco pelotones de la Brigada de Ingenieros Militares capacitados en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas para desplegarse de inmediato hacia las zonas más afectadas por el reciente sismo. Equipados con tecnología de alta precisión y binomios caninos entrenados para la localización de personas atrapadas, estos contingentes se encuentran listos para movilizarse y apoyar la atención de la emergencia en articulación con las autoridades locales y nacionales.

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Tras el potente movimiento telúrico registrado en las últimas horas en el territorio nacional, el Ejército Nacional de Colombia activó sus protocolos de respuesta ante emergencias y puso en alistamiento a cinco pelotones especializados de la Brigada de Ingenieros Militares (@Ingenieros_EJC) para responder en las zonas golpeadas por la catástrofe.

Las unidades militares se encuentran listas para movilizarse de manera inmediata hacia los municipios y regiones que requieran apoyo prioritario en la remoción de escombros y atención a damnificados.

Capacidades especializadas en estructuras colapsadas

El contingente militar dispuesto para esta emergencia cuenta con entrenamiento técnico de alto nivel y recursos de última tecnología para afrontar colapsos urbanos e infraestructurales:

Especialistas en rescate: Soldados instruidos en técnicas de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas (BREC).

Tecnología de precisión: Dispositivos tecnológicos de avanzada diseñados para rastrear y detectar señales de vida bajo toneladas de concreto y materiales destruidos.

Binomios caninos: Equipos caninos y guías militares entrenados específicamente para la localización ágil de personas atrapadas.

Compromiso con la atención de la emergencia

La institución militar mantiene coordinación constante con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y los gobiernos locales para desplazar su capacidad operativa en cuanto se ordene su intervención en terreno.

«Mantenemos dispuestas nuestras capacidades para responder de manera oportuna y proteger la vida de los colombianos», informaron oficialmente las Fuerzas Militares.

Los pelotones permanecen en concentración táctica con transporte terrestre y aéreo disponible para desplazarse hacia los puntos de mayor impacto en el país.

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