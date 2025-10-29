Autoridades mantienen vigilancia por aumento sísmico en el volcán Nevado del Ruiz

Resumen: El Servicio Geológico Colombiano reportó dos temblores este 29 de octubre, uno en Meta y otro cerca del volcán Nevado del Ruiz. Autoridades advierten sobre el aumento de la actividad sísmica.

Dos temblores sacudieron a Colombia en la madrugada de este 29 de octubre, según confirmó el Servicio Geológico Colombiano (SGC). Los movimientos se registraron en zonas de la cordillera de los Andes, una de ellas dentro del área de influencia del volcán Nevado del Ruiz, el más activo del país.

El primer temblor ocurrió a las 4:23 de la mañana con epicentro en Uribe, Meta, y una magnitud de 2.8 grados, a una profundidad superficial menor de 30 kilómetros. El segundo se sintió cerca de las 5:17 a.m., con una magnitud de 3.1 grados, localizado a 21 kilómetros de Murillo, Tolima, muy cerca del Nevado del Ruiz.

De acuerdo con el SGC, este nuevo temblor se suma a una cadena de sismos leves que vienen ocurriendo desde la semana anterior en el macizo volcánico.

El más reciente boletín advierte un incremento sostenido en la actividad sísmica del volcán, con fracturamientos internos y emisión de gases y vapor que alcanzan hasta 1.200 metros sobre el cráter.

Aunque el volcán Nevado del Ruiz continúa en alerta amarilla, el SGC insiste en no normalizar su comportamiento y seguir las indicaciones de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (Ungrd) y autoridades locales.

Las autoridades recordaron a la ciudadanía que ante cualquier sismo es clave mantener la calma, ubicarse en zonas seguras, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer, y tener a la mano un kit básico de emergencia.

El Nevado del Ruiz permanece bajo constante monitoreo por su actividad inestable, típica de una estructura volcánica en proceso eruptivo desde 2012.

