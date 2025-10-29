Resumen: Un ambicioso y fallido plan de Estados Unidos buscó persuadir al coronel Bitner Villegas, piloto de élite de Nicolás Maduro, para que desviara el avión presidencial y lo entregara a las autoridades. La estrategia, que incluyó mensajes cifrados con promesas de "ser un hombre muy rico" y ser el "héroe de Venezuela", fracasó tras la negativa del piloto, quien reafirmó su lealtad a Maduro.

¡Está cerquita! Estados Unidos estuvo a nada de convencer al piloto de Maduro de entregarlo

Un ambicioso y complejo plan de espionaje, revelado por The Associated Press (AP), detalla cómo las autoridades de Estados Unidos intentaron, sin éxito, persuadir al piloto principal del presidente venezolano Nicolás Maduro para que lo entregara a la justicia norteamericana. La estrategia involucró promesas de riqueza y gloria, y se extendió a través de comunicaciones cifradas durante más de un año.

El objetivo del complot era el coronel de la Fuerza Aérea, Bitner Villegas, piloto de élite de Maduro. El agente estadounidense Edwin López concibió el plan: convencer a Villegas de desviar el avión presidencial a un territorio donde pudiera ser arrestado, como Puerto Rico o la base de Guantánamo. A cambio, López le ofreció convertirse en un «hombre muy rico» y ser aclamado como el «héroe de Venezuela».

El complot se activó en abril de 2024, cuando dos aviones presidenciales se encontraban en la República Dominicana para mantenimiento. López y otro agente federal lograron interrogar a Villegas, quien, aunque nervioso, entregó su número de celular.

Mensajes Cifrados y Presión Constante

La persuasión continuó incluso después de que López se jubilara en julio. El exagente persistió enviando mensajes cifrados por WhatsApp y Telegram. En agosto, intentó presionar a Villegas reenviándole el anuncio del Departamento de Justicia de EE. UU. sobre el aumento de la recompensa por Maduro a 50 millones de dólares.

La insistencia del exagente contrastó con la respuesta final de Villegas en septiembre, quien se negó de manera tajante. El piloto tildó al agente de «cobarde» y afirmó que los venezolanos «lo último que somos es traidores».

Aunque el plan para capturar a Maduro fracasó, Estados Unidos logró incautar las dos aeronaves en República Dominicana, una de las cuales, según López, contenía un «tesoro de inteligencia». Aliados anti-Maduro en el exilio utilizaron el fracaso para publicar una foto de Villegas y López en redes, en un intento por generar dudas en Maduro sobre la lealtad de su piloto.

El caso subraya los intrincados y arriesgados esfuerzos de Estados Unidos por capturar al líder venezolano, a quien acusa de ser el jefe del «Cartel de los Soles».

