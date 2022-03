¡Sinisterra sueña con título internacional! Conference League también definió cruces de 4tos

Además de realizar los sorteos de las 2 principales competiciones, la Champions League y Europa League, la UEFA definió los cruces de la Conference League donde el colombiano Luis Sinisterra buscará la gloria con el Feyenoord.

*Bodo/Glimt vs Roma

*​Feyenoord vs Slavia Praga

*Marsella vs PAOK

*Leicester vs PSV

De superar la llave ante el Slavia Praga de Republica Checa, el colombiano convocado por Reinaldo Rueda para enfrentar a Bolivia y Venezuela disputará semis ante el ganador de Marsella y el PAOK.

La final del certamen está progrmada para el 25 de Mayo en la Arena Kombëtare de Tirana, capital de Albania.

