¡Listos los 4tos de final! Así quedaron las llaves en Champions y Europa League

Esta mañana se llevó a cabo el sorteo de los cuartos de final de la Champions y Europa League, además de darse a conocer como será el camino de semifinal y final para definir a los dos máximos campeones en el continente europeo.

En la Liga de Campeones de la UEFA se presentaron llamativos emparejamientos entre españoles e ingleses donde el Chelsea enfrentará al Real Madrid y el Manchester City se verá las caras ante el Atlético de Madrid, quien justamente llega de eliminar al otro cuadro de la misma ciudad inglesa.

Por su parte, el Liverpool del guajiro Luis Díaz quedó situado en el para muchos rival más accesible el Benfica, por lo que el colombiano volverá a Portugal para enfrentar el que por los últimos años fue su principal rival en la Primeira Liga.

La última llave la cierran el último campeón de la Europa League, el Villarreal, ante el siempre temible Bayern Munich.

The quarter-finals are set! ✔️

What's your reaction to the draw?#UCLdraw pic.twitter.com/Je3NQHabuy

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 18, 2022