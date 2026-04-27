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Resumen: Siniestro vial en la autopista Medellín-Bogotá deja un peatón fallecido y paso restringido en Rionegro.

¡Tragedia en la autopista! Adulto mayor murió y hay paso restringido en Rionegro

Un nuevo siniestro vial registrado en la mañana de este lunes 27 de abril afecta la movilidad en la autopista Medellín-Bogotá, a la altura del municipio de Rionegro.

El hecho ocurrió en el sector conocido como La Playa, específicamente en el kilómetro 34+000, donde se reporta paso restringido en sentido hacia la capital del país.

De acuerdo con la información preliminar, el siniestro vial dejó como saldo el fallecimiento de un peatón de aproximadamente 70 años, quien habría estado involucrado en el incidente.

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Las circunstancias exactas del hecho aún son materia de investigación por parte de las autoridades.

En el lugar hacen presencia unidades de tránsito y otros organismos encargados de realizar la inspección técnica del caso, así como de adelantar las labores correspondientes para esclarecer lo sucedido.

Las autoridades recomendaron a los viajeros tomar precauciones, reducir la velocidad y atender las indicaciones del personal en la vía, mientras se normaliza el flujo vehicular en la zona.

Este hecho vuelve a poner sobre la mesa los riesgos en las vías de alto flujo vehicular, especialmente en tramos donde confluyen peatones y automotores.

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