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Resumen: Autoridades entregan balance del incendio en Carpinelo y atienden a familias afectadas en la comuna 1 de Medellín.

¡Tras la tragedia, llega la ayuda! Alcaldía atiende a familias afectadas por incendio en Carpinelo

Luego de varias horas de emergencia, el incendio en el barrio Carpinelo (Comuna 1 – Popular) registrado en la noche del 26 de abril fue completamente controlado, permitiendo a las autoridades iniciar el proceso de evaluación de daños y atención a las familias afectadas.

En la mañana de este lunes 27 de abril, organismos de gestión del riesgo y equipos sociales continuaban en el sector adelantando labores de verificación en las estructuras comprometidas y brindando acompañamiento a los residentes impactados por la conflagración.

El evento dejó afectaciones en múltiples edificaciones, entre ellas viviendas y algunos establecimientos comerciales.

Según el balance preliminar, el incendio en el barrio Carpinelo comprometió al menos 11 edificaciones que corresponden a 16 unidades (5 locales comerciales y 11 viviendas).

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Como medida preventiva, se recomendó la evacuación temporal de 10 de estas estructuras, con el fin de evitar riesgos adicionales mientras se realizan las inspecciones técnicas.

Desde la alcaldía se informó que actualmente se está brindando apoyo a las familias damnificadas, así como a los propietarios de los establecimientos afectados. Este acompañamiento incluye atención social y seguimiento a las condiciones de habitabilidad.

El control de la emergencia estuvo a cargo de varias unidades del cuerpo de bomberos, que lograron contener las llamas sin que se registraran personas lesionadas. Las causas del incendio continúan bajo investigación por parte de las autoridades competentes.

Mientras avanzan las evaluaciones, las entidades distritales mantienen presencia en la zona para garantizar la seguridad y coordinar las acciones necesarias en favor de la comunidad afectada.

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Sobre el incendio del día de ayer: Desde @DAGRDMedellin y nuestro equipo social de @AlcaldiadeMed estamos acompañando a las 11 familias y a los propietarios de los 5 locales afectados. De manera preventiva, se recomendaron 10 evacuaciones temporales. Afortunadamente, el… https://t.co/e70HK84ZYV — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) April 27, 2026

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