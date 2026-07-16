Resumen: Bello realizará Sinfonía del Corazón, un concierto con baladas románticas, música de plancha y más de 100 artistas locales durante las Fiestas del Cerro Quitasol.

Bello tendrá una noche de baladas con Sinfonía del Corazón en las Fiestas del Cerro Quitasol

Las Fiestas del Cerro Quitasol 2026 continuarán este sábado 18 de julio con Sinfonía del Corazón, un espectáculo que reunirá a músicos, coros y artistas locales para rendir homenaje a las grandes baladas románticas de las décadas de los 60 y 70 en Bello.

El evento se realizará a partir de las 4:00 p. m. en el teatro al aire libre de la Casa de la Cultura Cerro del Ángel y tendrá como eje central un gran ensamble sinfónico conformado por la Escuela de Música de Bello. La programación se extenderá hasta las 10:30 p. m. con presentaciones musicales dirigidas a públicos de todas las edades.

Como parte de Sinfonía del Corazón, también se llevará a cabo el primer encuentro de la Red Coral «Voces que Inspiran», en el que participarán más de 100 niñas, niños y jóvenes que hacen parte de los procesos de formación artística del municipio. Durante la jornada presentarán el trabajo desarrollado a lo largo del semestre.

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El concierto contará con la participación del Gran Ensamble Sinfónico, la Red Coral y la Rondalla de la Escuela de Música de Bello, además de artistas invitados como Valeria Celisz, el Mini Luis Miguel de Yo me llamo, María Elena Gómez y el imitador de Tormenta, quienes interpretarán clásicos de la música romántica y la plancha.

La Secretaría de Cultura señaló que el evento busca fortalecer los espacios de circulación artística, promover el talento bellanita y generar un encuentro entre diferentes generaciones a través de canciones que han acompañado durante décadas a las familias.

La programación también incluirá presentaciones del grupo Enclave de Bello, un tributo a Camilo Sesto, Juan Gabriel y Luis Miguel, una muestra de la Rondalla de la Escuela de Música, un concurso de atuendos y otros espectáculos musicales.

Con esta iniciativa, la Alcaldía de Bello continúa impulsando el acceso a la cultura y el fortalecimiento de los procesos de formación artística, consolidando a Sinfonía del Corazón como uno de los eventos destacados de las Fiestas del Cerro Quitasol 2026.

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