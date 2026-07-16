Resumen: La Gobernación de Antioquia cuenta con un robusto sistema de vigilancia conocido como el Nodo Departamental de Seguridad. A este centro de monitoreo ya se encuentran conectadas más de 7.000 cámaras

«A los bandidos les incomoda»: Encapuchados disparan contra cámaras de seguridad en Campamento

Minuto30.com .- Un desafiante ataque contra la infraestructura de seguridad pública se registró en las últimas horas en el municipio de Campamento, al norte de Antioquia. Sujetos fuertemente armados arremetieron a disparos contra las cámaras de vigilancia instaladas en la zona, en un claro intento por evadir el control de las autoridades.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, denunció el hecho a través de sus redes sociales, asegurando que esta reacción violenta demuestra que la estrategia de seguridad departamental está acorralando a la criminalidad.

¿Cómo ocurrió el ataque armado en Campamento?

De acuerdo con la denuncia pública del mandatario departamental, un grupo de individuos encapuchados y portando armas largas llegó hasta el casco urbano de Campamento y abrió fuego directamente contra dos cámaras de seguridad.

Una de las cámaras resultó impactada por los proyectiles, mientras que la otra se encontraba instalada estratégicamente en una cancha de fútbol local. Sobre este punto, el gobernador enfatizó: «Son espacios que estamos arrebatándole al hampa para entregárselos a las familias».

¿Por qué los delincuentes buscan destruir las cámaras?

Para el gobernador Rendón, el motivo detrás de este ataque es evidente: la tecnología está frenando el accionar de los grupos ilegales.

«A los bandidos les incomoda esta estrategia que es financiada con la Tasa de Seguridad. Atacan las cámaras porque saben que les dificultan delinquir», aseguró el mandatario, dejando claro que el gobierno departamental no cederá en su plan de monitoreo y control territorial.

¿Qué es el Nodo Departamental de Seguridad?

Actualmente, la Gobernación de Antioquia cuenta con un robusto sistema de vigilancia conocido como el Nodo Departamental de Seguridad. A este centro de monitoreo ya se encuentran conectadas más de 7.000 cámaras distribuidas en distintas subregiones, permitiendo una reacción más rápida de la fuerza pública frente a cualquier alteración del orden.

¿Cómo pueden los ciudadanos sumar sus cámaras a la red?

Aprovechando la coyuntura, el gobernador lanzó una importante invitación a la ciudadanía para hacerle un frente común a la delincuencia.

Los antioqueños que cuenten con cámaras de seguridad privadas instaladas en las fachadas de sus viviendas, negocios o fincas, pueden vincularlas de manera voluntaria al Nodo Departamental. «Entre más cámaras integradas, mayor capacidad tendremos para prevenir el delito y perseguir a los maleantes», puntualizó Rendón.

Los ciudadanos interesados en aportar a esta red de seguridad pueden registrar sus equipos a través del formulario oficial habilitado por la Gobernación en el siguiente enlace: Registro de Cámaras – Gobernación de Antioquia.