¡Sin visa! Ricardo Roa encabeza la lista de colombianos sancionados por EE.UU.

Resumen: Estados Unidos restringió la visa a siete colombianos señalados de corrupción y narcotráfico, entre ellos Ricardo Roa, expresidente de Ecopetrol, y congresistas del caso UNGRD.

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este jueves 22 de octubre nuevas restricciones de visa contra siete colombianos señalados de corrupción y narcotráfico. En la lista aparece el expresidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, quien fue gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.

La medida, informada en un comunicado firmado por el secretario de Estado, Marco Rubio, también cobija a los familiares de los señalados. En total, la restricción incluye a 21 personas, es decir, que 14 serían familiares de los identificados.

Además de Ricardo Roa, en el listado están Yahir Fernando Acuña Cardales, alcalde de Sincelejo; Wadith Alberto Manzur Imbett, senador electo y excongresista; Karen Astrith Manrique Olarte, representante electa a la Cámara; los excongresistas Julio Elías Chagüi Flórez y Liliana Esther Bitar Castilla, y José Ignacio Mesa Betancur, excongresista y exalcalde de Envigado.

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Según el Departamento de Estado, la decisión amplía su campaña contra la corrupción y el narcotráfico en la región y se enmarca en una política anunciada el pasado 28 de septiembre.

Esta apunta a extranjeros que, a través de esas actividades, socavan gobiernos democráticamente elegidos en el hemisferio, «sin importar su filiación política».

Las restricciones también hacen parte de la estrategia del Escudo de las Américas, una alianza regional liderada por el presidente Donald Trump, a la que se sumó el mandatario colombiano Abelardo De La Espriella.

«La Administración de Trump está del lado del Gobierno de Colombia en sus esfuerzos por eliminar la influencia criminal, incluso en sus tribunales, fuerzas policiales y legislatura», señaló Rubio.

La medida se conoce a menos de un mes de que el Departamento de Estado le retirara la visa al empresario Euclides Torres y a la excongresista Martha Peralta.

Los procesos en Colombia

Ricardo Roa enfrenta dos imputaciones de la Fiscalía. El 11 de marzo le imputó el delito de tráfico de influencias de servidor público, por la compra de un apartamento en Bogotá y sus posibles vínculos con contratos de Ecopetrol. Luego, el 12 de mayo, le imputó violación de los límites de gastos en campañas electorales, por presuntas irregularidades en el reporte financiero de la campaña de 2022.

Por su parte, Manzur, Manrique y Bitar son procesados por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Hasta el momento no se conoce un pronunciamiento de los incluidos en la lista, quienes se presumen inocentes mientras no exista una condena en firme.

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