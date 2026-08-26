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    La centroderecha consolida mayoría en el CNE: así quedó conformado

    El nuevo escenario del CNE será fundamental para las decisiones en materia de vigilancia y control electoral de los próximos cuatro años

    Publicado por: SoloDuque

    CNE cerró la discusión: así quedaron los votos del exterior para De la Espriella y Cepeda
    Foto: CNE
    La centroderecha consolida mayoría en el CNE: así quedó conformado

    Resumen: Se definió la conformación del tribunal electoral para el periodo 2026-2030. Los partidos tradicionales y de derecha aseguraron siete de las nueve sillas, mientras que el Pacto Histórico logró dos representaciones.

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    Minuto30.com .- El Congreso de la República eligió este miércoles a los nueve magistrados que conformarán la sala plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) para el periodo constitucional 2026-2030. La jornada de votación dejó en evidencia el pulso político del legislativo, resultando en una clara victoria para las fuerzas de centroderecha, que lograron consolidar las mayorías absolutas dentro del tribunal.

    El nuevo escenario del CNE será fundamental para las decisiones en materia de vigilancia y control electoral de los próximos cuatro años, reflejando el actual balance de poder de las colectividades.
    Las mayorías y el pulso político

    De las nueve sillas que componen el Consejo Nacional Electoral, las alianzas entre los partidos tradicionales, de centro y de derecha lograron asegurar siete puestos. Las fuerzas que tendrán representación en este bloque mayoritario son el Centro Democrático, el Partido Liberal, el Partido Conservador, el Partido de la U, Cambio Radical, Salvación Nacional y el partido MIRA.

    Por su parte, el bloque de izquierda, representado principalmente por el Pacto Histórico, logró asegurar dos puestos en el tribunal. Según fuentes legislativas, esta coalición aspiraba a conseguir un tercer asiento en el CNE, impulsando la candidatura del exministro del Interior, Guillermo Rivera; sin embargo, su postulación no logró recolectar los votos necesarios en el Congreso para materializar esa tercera silla.

    Los 9 nuevos magistrados del CNE (2026-2030)

    Así quedó conformada oficialmente la lista de los nuevos integrantes del máximo tribunal electoral del país, junto con los partidos políticos que respaldaron su elección:

    Nubia Stella Martínez (Centro Democrático)

    Silvio Carrasquilla (Partido Liberal)

    Juan Carlos Wills (Partido Conservador)

    Juan Felipe Lemos (Partido de la U)

    Carlos Alberto Parra (Salvación Nacional)

    Plinio Alarcón (Partido MIRA)

    Gersel Pérez (Cambio Radical)

    Cielo Rusinque (Pacto Histórico)

    Ana Jimena Bautista (Pacto Histórico)

    Los nuevos magistrados asumirán sus funciones con el reto de garantizar la transparencia en los próximos comicios electorales y adelantar las investigaciones correspondientes al financiamiento y desarrollo de las campañas políticas en el país.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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