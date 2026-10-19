Resumen: Habitantes de la vereda El Llavero, en Urrao, Antioquia, piden la construcción de un puente sobre el río Penderisco, pues actualmente deben cruzarlo mediante garruchas, cuerdas o ingresando directamente al agua con sus animales de carga. La situación dificulta el transporte de alimentos y la movilidad de estudiantes y personas que necesitan atención médica. Además, las lluvias aumentan la preocupación por posibles crecientes, por lo que la comunidad solicita la intervención de la Alcaldía y la Gobernación.

Sin puente y a merced de la corriente: campesinos en Urrao arriesgan su vida para cruzar el río Penderisco

La falta de un paso seguro sobre el río Penderisco preocupa a los habitantes de la vereda El Llavero, en Urrao, Antioquia. Para movilizarse, las familias deben recurrir a garruchas, sujetarse de cuerdas o atravesar el afluente junto a sus animales de carga, una situación que se vuelve más riesgosa ante el aumento de las lluvias.

La problemática quedó expuesta en un video difundido en redes sociales, en el que se observa a pobladores intentando cruzar el río con sus animales. Las imágenes muestran cómo algunas mulas quedan completamente sumergidas en la corriente mientras avanzan hacia la otra orilla.

Ante estas condiciones, la comunidad solicita a las autoridades municipales y departamentales la construcción de un puente que les permita desplazarse con mayor seguridad y reducir los riesgos que enfrentan durante el recorrido.

Un cruce que pone en riesgo a personas y animales

En la grabación se escucha a una persona narrar el paso de los animales y expresar su angustia al ver cómo una de las mulas se hunde en el agua. La escena refleja la preocupación de quienes deben realizar este trayecto y temen por la seguridad de los animales.

«Ya pasó la primera mulita y se sumergió toda. Yo pensé que se había ahogado. Falta esta. Ya, esa gente acá necesita un puente. Ya sufren demasiado las personas también. Juárez, eso parte del corazón no. Juárez, no es lo mismo él en un video que verlo en persona», aseguró quien denunció la situación.

La falta de una estructura para atravesar el afluente obliga a los pobladores a utilizar los medios disponibles, como las garruchas y las cuerdas sujetadas a los árboles. En otros casos, deben ingresar directamente al agua con sus animales, lo que dificulta el desplazamiento por la fuerza de la corriente.

@joseperezr0310 📍🚩Vereda El Llavero, municipio de Urrao, Antioquia En la vereda El Llavero, muchas familias campesinas, comunidades indigenas, estudiantes, docentes у personas que necesitan atención médica deben cruzar el río Penderisco en una garrucha, enfrentando un riesgo constante por la falta de un puente. Este video busca visibilizar una realidad que merece ser escuchada. Ojalá pueda llegar a las personas e instituciones que tienen la capacidad de ayudar. Si crees que nadie debería arriesgar su vida para cruzar un rio, comparte este video. Entre más personas lo vean, mayores serán las posibilidades de que este mensaje llegue a quienes pueden hacer posible un puente seguro para todos. Cada compartido puede acercar esta necesidad a las personas e instituciones ♬ Así Fue – En Vivo Desde Bellas Artes, México/ 2013 – Juan Gabriel

Estudiantes, pacientes y campesinos dependen de este paso

La situación afecta la movilidad de las familias que necesitan transportar alimentos, trasladar animales y cumplir con sus actividades cotidianas. Por este trayecto también pasan estudiantes y personas que requieren atención médica, así como integrantes de comunidades campesinas e indígenas que se desplazan hacia el casco urbano de Urrao o centros de salud.

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Las mulas son utilizadas para movilizar cargas en la zona, pero las condiciones del río dificultan su tránsito y exponen tanto a los animales como a quienes los acompañan. Por ello, los habitantes insisten en la necesidad de una alternativa que les permita mantener la conexión con otros sectores sin depender de un cruce que representa riesgos.

Las lluvias aumentan la preocupación por el río Penderisco

El incremento de las precipitaciones en Antioquia agrava la incertidumbre de la comunidad, pues las lluvias pueden generar cambios en el caudal y crecientes súbitas que dificultan las condiciones del paso.

Los pobladores temen que una subida repentina del nivel del agua ponga en peligro a las personas y a los animales que atraviesan el río. Esta preocupación cobra importancia para quienes deben utilizar el recorrido con frecuencia para movilizarse o transportar productos.

Frente a este panorama, la comunidad pide a la Alcaldía de Urrao y a la Gobernación de Antioquia gestionar la construcción de un puente sobre el Penderisco, con el fin de contar con una conexión más segura para los habitantes de El Llavero.

Hasta el momento, la información divulgada sobre la denuncia no precisa una fecha para la ejecución de la obra ni detalla compromisos concretos de las administraciones frente a la solicitud.

Mientras esperan una respuesta, los pobladores continúan enfrentando las dificultades para cruzar el afluente y reclaman una solución de infraestructura que facilite sus desplazamientos y reduzca los riesgos para las familias campesinas e indígenas de la zona.