¡Sin permisos y en plena carretera! Autoridades frenan transporte ilegal de guadua en Cundinamarca

Resumen: La CAR y la Policía Nacional decomisaron cerca de 100 varas de guadua, conocida como “acero vegetal”, que eran transportadas sin los permisos ambientales requeridos en una vía de Cundinamarca. El material quedó bajo custodia de la autoridad ambiental y se inició un proceso sancionatorio contra el responsable por incumplir la normativa sobre aprovechamiento y movilización de especies vegetales.

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y la Policía Nacional adelantaron un operativo de control ambiental en las vías del departamento que permitió frenar el transporte ilegal de guadua, una especie forestal estratégica por su valor ecológico y productivo.

La acción se desarrolló en la carretera que comunica a Fusagasugá con el municipio de Arbeláez, donde las autoridades interceptaron un camión que movilizaba guadua sin contar con los permisos exigidos por la normativa ambiental. Durante la inspección se evidenció que el cargamento no tenía autorización de aprovechamiento ni el salvoconducto requerido para su transporte.

En total, fueron decomisadas cerca de 100 varas de Guadua angustifolia, con un volumen aproximado de 2,3 metros cúbicos. Así lo confirmó Érika Álvarez, directora de la regional Sumapaz de la CAR, quien explicó que la incautación fue realizada por el Grupo de Protección Ambiental de la Policía Nacional al constatar la ausencia de aval por parte de la autoridad ambiental.

El material vegetal quedó bajo custodia de la Dirección Regional Sumapaz y posteriormente fue trasladado al Centro de Atención y Valoración de Flora de la CAR, donde se definirá su destino conforme a los lineamientos técnicos y ambientales. Entre tanto, la persona responsable del transporte fue puesta a disposición de las autoridades competentes y se dio inicio al respectivo proceso sancionatorio ambiental.

Desde la CAR recordaron que el aprovechamiento y comercialización de productos derivados de la guadua requieren autorización previa, debido a la importancia de esta especie en la captura de carbono, la regulación hídrica y su uso sostenible en sectores como la construcción y la industria. Asimismo, recalcaron que cualquier movilización de especímenes de la biodiversidad en primer grado de transformación debe estar respaldada por el Salvoconducto Único Nacional en Línea (SUNL).

Las autoridades ambientales insistieron en que estos controles buscan proteger los recursos naturales de Cundinamarca y prevenir la explotación indiscriminada de especies que cumplen un papel clave en los ecosistemas, al tiempo que reiteraron el llamado a cumplir la normatividad vigente para evitar sanciones y daños ambientales.