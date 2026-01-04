Bogotá se prepara ante posible ola migratoria: Galán anuncia medidas tras captura de Maduro

Resumen: El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, activó medidas de seguridad y convocó a la Policía Metropolitana, la Brigada XIII del Ejército y su gabinete distrital ante la captura de Nicolás Maduro y su esposa por parte de Estados Unidos. La administración monitorea las manifestaciones en la ciudad, tanto a favor como en contra de los hechos en Caracas, y garantiza la seguridad de todos los ciudadanos. Además, se revisa un plan de contingencia ante una posible nueva ola migratoria de venezolanos hacia la capital, reforzando la protección de sus derechos y promoviendo la convivencia pacífica.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, tomó medidas preventivas en la capital ante la situación política en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por parte de Estados Unidos. La administración local convocó tanto a la Policía Metropolitana como a la Brigada XIII del Ejército Nacional para evaluar posibles impactos en la ciudad y garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Las autoridades realizaron un seguimiento cercano a las manifestaciones que se han desarrollado en la ciudad, tanto a favor como en contra de los hechos ocurridos en Caracas. Según el comunicado de Galán, “En distintos puntos de Bogotá hay despliegue de gestores y de Policía acompañando las manifestaciones, tanto en respaldo como en rechazo de lo sucedido, y nuestro deber es garantizar la seguridad de todos”. Hasta el momento, estos encuentros se han llevado a cabo de manera pacífica, sin reportes de alteraciones al orden público.

Paralelamente, Galán convocó a todo el gabinete distrital para revisar un plan de contingencia ante una posible ola migratoria de ciudadanos venezolanos hacia la capital. En sus palabras: “Bogotá es hogar de cientos de miles de ciudadanos venezolanos y nuestra responsabilidad es garantizar su seguridad, sus derechos y la convivencia en la ciudad”.

El despliegue de seguridad incluye monitoreo de sedes diplomáticas de Estados Unidos y Venezuela, así como coordinación con las autoridades nacionales para anticipar cualquier efecto de la situación en la ciudad. La intención es prevenir desbordamientos sociales y mantener la calma entre la población.

El anuncio se produce después de que el gobierno de Estados Unidos confirmara, en la madrugada del 3 de enero, la captura de Nicolás Maduro durante la denominada “Operación Resolución Absoluta”, acción que puso fin a más de una década de mandato del líder chavista. La Casa Blanca difundió imágenes del traslado de Maduro a bordo del buque USS Iwo Jima, antes de su llegada a Nueva York, donde se encuentra bajo custodia en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn.

Nicolas Maduro on board the USS Iwo Jima. pic.twitter.com/omF2UpDJhA — The White House (@WhiteHouse) January 3, 2026

Frente a este escenario, el Distrito enfatizó la importancia de mantener la convivencia y el respeto por la ley, así como la necesidad de estar preparados ante cualquier repercusión de la crisis venezolana, incluyendo posibles desplazamientos de personas hacia Bogotá. Galán también señaló, en su comunicado, que la administración “sigue atenta al desarrollo de los hechos y reitera su compromiso por apoyar y acompañar a las y los venezolanos que han hecho de Bogotá su casa”.