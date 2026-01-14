Resumen: Juan Pablo Zapata, señalado de extorsionar y amenazar de muerte a su propia madre en Medellín, fue enviado a la cárcel tras caer en un operativo de las autoridades que incluyó un paquete simulado de dinero. El hombre no aceptó los cargos por tentativa de extorsión agravada.

¡Sin perdón! A la cárcel hombre que extorsionaba y amenazaba de muerte a su propia madre en Medellín

La Fiscalía General de la Nación informó que Juan Pablo Zapata fue enviado a un centro carcelario tras ser señalado como presunto responsable de extorsionar a su propia madre, bajo amenazas de muerte. La medida de aseguramiento se dictó luego de un proceso judicial que evidenció la gravedad de los hechos.

Según la denuncia presentada por la víctima, los incidentes comenzaron el 20 de diciembre de 2025, cuando Zapata reprochó a su madre por no guardar su vehículo personal en el parqueadero de la empresa donde ella trabajaba. Desde ese momento, la mujer recibió amenazas directas de su hijo, quien le exigió una cuantiosa suma de dinero para no atentar contra su vida. Con el paso de los días, las intimidaciones no solo se dirigieron contra ella, sino también contra su familia y compañeros de trabajo, lo que la llevó a acordar la entrega del dinero para garantizar su seguridad.

El 7 de enero, Zapata se presentó en una estación de servicio en Bello para recibir el paquete que supuestamente contenía el dinero exigido. Sin embargo, al percatarse de la presencia de las autoridades, intentó escapar en un taxi. Su huida fue breve: el hombre fue detenido minutos después en el barrio Pedregal de Medellín por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), adscritos al Gaula Medellín, con apoyo del Ejército y la Policía Nacional.

Durante la audiencia, el presunto extorsionista no aceptó los cargos imputados por un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata por el delito de tentativa de extorsión agravada.

El caso resalta la importancia de las acciones coordinadas entre la Fiscalía, el CTI y las fuerzas de seguridad para atender situaciones de extorsión familiar y garantizar la protección de las víctimas en Antioquia.