A la cárcel hombre que asesinó a su primo y dejó herido a un amigo en Belén

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro de reclusión contra Alexander Acevedo, presunto responsable del homicidio de su primo y de la tentativa de homicidio de un amigo de la víctima, según informó la Fiscalía General de la Nación.

Los hechos investigados ocurrieron el pasado 11 de enero, en una vivienda del barrio Belén Aguas Frías, al occidente de Medellín. De acuerdo con la investigación, Acevedo atacó con un arma blanca a su primo, de 24 años, mientras dormía, causándole la muerte. En la misma acción, resultó gravemente herido un hombre de 35 años que se encontraba en el inmueble. Ambos recibieron lesiones en el lado izquierdo del pecho.

Tras la agresión, el presunto responsable fue capturado por la Policía Nacional. Durante la aprehensión, las autoridades le incautaron un bolso que contenía el cuchillo presuntamente utilizado en el ataque.

Durante las audiencias concentradas, Acevedo no aceptó los cargos imputados por homicidio y tentativa de homicidio, ambos delitos agravados por las circunstancias en que se produjeron.

La Fiscalía detalló que la decisión de imponer la medida de aseguramiento busca garantizar la preservación del proceso judicial y evitar cualquier riesgo de fuga o interferencia en la investigación. El caso continúa bajo estudio de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Medellín, que seguirá recabando pruebas y testimonios para esclarecer los motivos que llevaron al ataque.

Este hecho aumenta la alerta en la ciudad, donde los homicidios y la violencia han aumentado en lo que va del año, y subraya la importancia de la rápida intervención de las autoridades para proteger a la comunidad.