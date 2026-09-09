Resumen: El jefe de trenes, Daniel Herrera, explicó que se debió trasladar una segunda maquinaria pesada para remolcar y reparar el vehículo de catenarias varado. Especialistas en vía e infraestructura trabajan a contrarreloj en el punto crítico.

¡Sin novedades aún! Más de 30 personas tratan de liberar la máquina bloqueada en los rieles del Metro

Minuto30.com .- Las labores de ingeniería para solucionar la contingencia que mantiene parcialmente paralizada la Línea A del Metro de Medellín entraron en una fase clave. En un nuevo reporte desde la vía férrea, el jefe de trenes de la compañía, Daniel Herrera, detalló la compleja maniobra táctica que se adelanta a esta hora para liberar el paso de los trenes.

Rescate con vehículo ‘grúa’

Para resolver el bloqueo mecánico del vehículo de mantenimiento de catenarias que quedó atrapado en el tramo central, la empresa tuvo que coordinar el desplazamiento de un segundo tren auxiliar de gran tonelaje, el cual está haciendo las funciones de grúa para reparar el elemento averiado y poder remolcar la maquinaria.

«Para poder solucionar la novedad debimos desplazar este otro vehículo, el cual nos está sirviendo de grúa para poder reparar el elemento que se quedó bloqueado. Actualmente tenemos a 30 personas trabajando acá en el sitio, especialistas en mantenimiento de las vías, de catenaria y de toda la infraestructura», precisó Herrera.

Operación comercial sin cambios

Mientras avanza la intervención de los 30 especialistas sobre los rieles, el esquema operativo del sistema de transporte masivo se mantiene fragmentado en dos frentes:

Tramo Norte: Prestando servicio comercial entre las estaciones Niquía y Caribe.

Tramo Sur: Prestando servicio comercial entre las estaciones Industriales y La Estrella.

Las directivas del Metro reiteraron su agradecimiento por la comprensión de la ciudadanía e indicaron que esperan restablecer el servicio comercial en la totalidad de la Línea A tan pronto como concluya de manera segura el remolque de las unidades sobre la vía férrea.

Fico confirma que «no hay tiempo estimado de solución»

La emergencia operativa que mantiene colapsada la Línea A del Metro de Medellín desde la madrugada de este miércoles parece estar lejos de solucionarse a corto plazo. Así lo confirmó el alcalde Federico Gutiérrez, quien se pronunció hace pocos minutos para entregar un reporte oficial sobre la situación que afecta a miles de viajeros en el Valle de Aburrá.

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