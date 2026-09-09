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    «Sin tiempo estimado de solución» Alcalde Fico Gutiérrez advierte sobre prolongada afectación en la Línea A del Metro

    Federico Gutiérrez entregó la noticia poco alentadora para la ciudadanía: «Por ahora no tenemos un tiempo estimado para el restablecimiento completo del servicio».

    Publicado por: SoloDuque

    metro falla tecnica
    «Sin tiempo estimado de solución» Alcalde Fico Gutiérrez advierte sobre prolongada afectación en la Línea A del Metro

    Resumen: El mandatario de Medellín confirmó que el vehículo de mantenimiento se encuentra varado exactamente entre las estaciones Hospital y Prado. Para conectar los tramos habilitados, se dispusieron rutas de buses directas entre Poblado y Caribe.

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    Minuto30.com .- La emergencia operativa que mantiene colapsada la Línea A del Metro de Medellín desde la madrugada de este miércoles parece estar lejos de solucionarse a corto plazo. Así lo confirmó el alcalde Federico Gutiérrez, quien se pronunció hace pocos minutos para entregar un reporte oficial sobre la situación que afecta a miles de viajeros en el Valle de Aburrá.

    El punto crítico y un pronóstico incierto

    A través de su cuenta de 'X', el mandatario local precisó el lugar exacto del bloqueo: "Un vehículo auxiliar que se utiliza para labores de mantenimiento presentó una novedad técnica entre las estaciones Hospital y Prado, lo que impide en este momento el paso de los trenes por este tramo de la línea A". Frente a la complejidad de las labores que adelanta el equipo técnico del Metro para remover la maquinaria pesada de la vía férrea, Gutiérrez entregó una noticia poco alentadora para la ciudadanía: "Por ahora no tenemos un tiempo estimado para el restablecimiento completo del servicio".

    Refuerzo en el Plan de Continuidad

    Mientras se logra despejar la vía, la Línea A sigue operando únicamente en los extremos (Niquía – Caribe y Industriales – La Estrella). Cabe resaltar que el resto de las líneas comerciales de la Red Metro (cables, tranvía y metroplús) funcionan con total normalidad.

    Para ayudar a los usuarios a sortear el tramo interrumpido en el centro de la ciudad, la Alcaldía, en conjunto con el Área Metropolitana, amplió las medidas del Plan de Continuidad. Actualmente, se encuentran habilitadas rutas de buses prestando servicio directo entre las estaciones Poblado y Caribe, además de otras alternativas de transporte integradas.

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    El alcalde hizo un llamado a la paciencia y recomendó a los ciudadanos planear sus desplazamientos con anticipación mientras se supera esta grave contingencia.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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