Sin ningún refuerzo confirmado, Nacional ya lanzó su plan de abonos que solo incluye partidos locales

Resumen: Atlético Nacional hizo oficial el lanzamiento de su Plan de Abonados 2026-II para disputar diez partidos de la Liga Colombiana en el Atanasio Girardot, un anuncio que desató fuertes críticas y resistencia entre sus seguidores debido a la ausencia de nuevos refuerzos. A pesar de que el club apeló a la emotividad bajo la consigna de "volver para ser campeones" y definió tarifas que oscilan entre los $360.000 y los $1.819.000, la hinchada manifestó en redes sociales la gran dificultad de invertir "a ciegas" en las fases de recarga programadas para julio y agosto, exigiendo que las directivas presenten contrataciones de peso antes de comprometerse a asegurar su lugar en la tribuna.

Atlético Nacional hizo oficial el lanzamiento de su campaña de abonos para el segundo semestre del año. A través de sus canales digitales, el conjunto verdolaga presentó el Plan de Abonados 2026-II, el cual abarcará un total de 10 partidos de la Liga Colombiana en condición de local en el estadio Atanasio Girardot. Sin embargo, lo que la directiva esperaba que fuera un llamado a la unión, se convirtió rápidamente en un foco de debates y reclamos por parte de una hinchada que se muestra reacia a comprar debido a la total ausencia de nuevos fichajes.

En su comunicado oficial, la institución paisa apeló a la emotividad para reenganchar a su fanaticada:

«Nos une la misma ilusión: volver para ser campeones. Presentamos el Plan de Abonados 2026-II, una nueva oportunidad para vivir cada partido desde la tribuna, acompañando al equipo en el camino hacia nuestros objetivos. La recarga para abonados antiguos y la venta para nuevos abonados ya tienen fechas definidas. Consulta toda la información, conoce las tarifas y asegura tu lugar en el Atanasio. Nos vemos en casa».

El malestar de la tribuna con Nacional: «¿Abonarse a qué?»

A pesar del mensaje institucional, la respuesta de los seguidores verdes en las plataformas digitales fue contundente. El inconformismo generalizado radica en que el club ha puesto a la venta las tarjetas de abonos sin haber anunciado oficialmente los refuerzos necesarios para revertir los baches deportivos recientes.

Para un sector mayoritario de la hinchada, resulta sumamente complejo realizar una inversión económica que oscila entre los $360.000 y casi los 2 millones de pesos sin conocer qué jugadores conformarán la plantilla competitiva del semestre. En múltiples comentarios, los hinchas tildaron la estrategia como un intento de «comprar a ciegas» y le exigieron a la junta directiva nombres de peso antes de asegurar su asistencia al Atanasio Girardot. «Es muy difícil abonarse así. Primero muestren el proyecto deportivo y los fichajes, y ahí sí le exigimos el respaldo a la gente», manifestó un aficionado en redes sociales.

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Fechas y fases de recarga

De acuerdo con las piezas gráficas compartidas por el club mediante la plataforma Tribuna Verde, el proceso de venta se encuentra estructurado en dos etapas:

Fase 1 (Abonados Antiguos 2026-I): Los hinchas que ya venían abonados podrán realizar su recarga y tendrán su silla reservada hasta el jueves 30 de julio a las 4:00 P.M. Posteriormente, los días 31 de julio y 1 de agosto se habilitará el proceso para el cambio de ubicación, sujeto a disponibilidad.

Fase 2 (Abonados Nuevos): La venta para el público general que desee sumarse como nuevo abonado estará abierta desde el sábado 1 de agosto a las 9:00 A.M. hasta el sábado 15 de agosto, fecha programada para el primer partido del equipo en condición de local.

Tarifas oficiales (10 Partidos de Liga)

Los precios establecidos por Atlético Nacional varían según la localidad y el historial del usuario (los valores no incluyen el costo adicional del servicio de boletería ni el IVA):