¡Sin miedo al peligro! Yeferson Cossio atrapa caimanes en el Amazonas y desata la polémica

El influencer Yeferson Cossio volvió a generar controversia entre sus seguidores tras compartir un video en el que se le ve tomando pequeños caimanes directamente con las manos durante su visita al Amazonas. La grabación, difundida en su cuenta de Instagram, mostró a Cossio y un grupo de acompañantes desplazándose en bote durante la noche, mientras capturaban a los reptiles en medio de la oscuridad.

En la descripción de su publicación, el creador de contenido escribió: “Salimos a agarrar caimanes en el Amazonas”, provocando reacciones inmediatas entre sus millones de seguidores. Algunos usuarios celebraron la valentía de Cossio y calificaron la experiencia como impresionante, destacando la audacia del influencer frente a animales que suelen generar temor.

Sin embargo, la acción también suscitó críticas de quienes consideran que el comportamiento de Cossio pone en riesgo a los animales y no respeta su hábitat natural. Mensajes como “Muy chévere y todo, pero los animales salvajes deberían estar tranquilos” o “Como siempre los humanos invadiendo el hábitat de los animalitos” se hicieron visibles entre los comentarios del video.

Este episodio se suma a la larga lista de ocasiones en las que Yeferson Cossio ha estado en el centro del debate por sus contenidos extremos o poco convencionales. La controversia generada no solo se limita a la interacción con la fauna silvestre, sino que reabre el debate sobre los límites del entretenimiento digital y la responsabilidad de los creadores ante sus audiencias.

El estilo arriesgado y provocador de Cossio lo consolida como un creador que, entre exploraciones nocturnas y aventuras extremas, desafía constantemente los límites del contenido digital, aun a costa de la controversia.