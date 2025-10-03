‘P. Diddy’ va a la cárcel: Condenado a 4 años y 2 meses tras ser declarado culpable

Resumen: El rapero Sean Combs, más conocido como 'Diddy' es condenado a 50 meses de prisión y una multa de $500.000 por transporte para ejercer la prostitución.

La Sala Penal de la Corte de Nueva York dictó una sentencia histórica contra el rapero y empresario Sean Combs, conocido mundialmente como ‘Puff Daddy’ o ‘P. Diddy’.

Este viernes 3 de octubre, el juez Arun Subramanian condenó al magnate a 50 meses de prisión (cuatro años y dos meses) y una multa máxima de 500.000 dólares (casi $2.000 millones de pesos colombianos), por los delitos de transporte para ejercer la prostitución.

La sentencia se produjo tres meses después de que un jurado popular lo declarara culpable de dos cargos, a pesar de que la Fiscalía exigía más de 11 años de cárcel.

El juez Subramanian fue enfático al afirmar que la pena busca ser ejemplar y enviar un mensaje contra el abuso a las mujeres, pues el tribunal «no tiene la certeza» de que Combs no volvería a delinquir si fuera puesto en libertad.

Aunque el jurado no lo encontró culpable de los cargos más graves (tráfico sexual y liderar una organización criminal, que implicaban cadena perpetua), el juez afirmó que tuvo en cuenta la gravedad de estos elementos para dictar la pena.

‘P. Diddy’, de 55 años y presente en la sala junto a su madre y seis de sus hijos, dio un discurso de 12 minutos pidiendo clemencia y asegurando: “No tengo a nadie a quien culpar más que a mí mismo. Sé que he aprendido la lección.”

En una carta anterior enviada al juez, el músico había suplicado: «Mi antiguo yo murió en la cárcel y renació una nueva versión de mí mismo».

Sin embargo, el juez Subramanian rechazó la idea de que Combs fuera un consumidor ocasional de servicios de prostitución, y fue firme al condenarlo a una pena considerable, que se complementará con cinco años adicionales de libertad supervisada.

La sentencia alivia a la Fiscalía y a las víctimas, especialmente a su exnovia, la artista Casandra Ventura (Cassie), quien fue la principal testigo de cargo y relató una horrenda retahíla de abusos, palizas y vejaciones durante el juicio de siete semanas.

