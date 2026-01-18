Menú Últimas noticias
    Fotos

    ¡Sin descanso por el Suroeste! Luis Guillermo Patiño recorrió la región con un mensaje de seguridad, educación y cercanía

    Acompañado por el concejal Santiago Perdomo, visitó varios municipios para dialogar sobre las necesidades de cada comunidad.

    Publicado por: Sara Cespedes

    Foto: Cortesía
    Resumen: Luis Guillermo Patiño recorrió durante 48 horas el Suroeste antioqueño, visitando municipios como Hispania, Andes, Jardín, Santa Bárbara y Fredonia. Acompañado por el concejal Santiago Perdomo y líderes locales, dialogó con los ciudadanos, escuchando sus necesidades y reforzando su compromiso con la educación, la seguridad y el desarrollo regional

    Durante 48 horas continuas, el candidato a la Cámara de Representantes Luis Guillermo Patiño recorrió el Suroeste de Antioquia, acompañado por el concejal de Medellín Santiago Perdomo, llevando un mensaje de compromiso con la educación, la seguridad y el desarrollo regional.

    La gira incluyó visitas a los municipios de Hispania, Andes, Jardín, Santa Bárbara y Fredonia, en donde el equipo mantuvo contacto directo con los ciudadanos, promoviendo diálogos sinceros y escuchando de primera mano las necesidades de las comunidades.

    Foto: Cortesía

    Santa Bárbara se destacó como uno de los puntos más significativos de la jornada, donde más de 300 personas se reunieron para recibir a Patiño y su equipo. Allí, el líder político local Julio Ospina, segundo candidato más votado a la Alcaldía, acompañó al candidato, respaldando su mensaje de liderazgo cercano y decisiones firmes.

    Foto: Cortesía

    Además, Andrés Bedoya, fórmula al Senado, reforzó su compromiso con el territorio y subrayó la importancia de una agenda centrada en seguridad, educación y generación de oportunidades para Antioquia.

    Foto: Cortesía

    “Aquí estamos dando la cara y trabajando por la gente”, fue la frase que Patiño repitió a lo largo del recorrido, enfatizando que la educación es la base del progreso y que la seguridad constituye un elemento fundamental para garantizar una vida tranquila en las comunidades.

    Foto: Cortesía

    El candidato y su equipo continuarán recorriendo el departamento, fortaleciendo su proyecto político desde el territorio, sumando aliados y demostrando que su propuesta se construye con hechos concretos y cercanía real con la gente.


