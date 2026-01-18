Resumen: Luis Guillermo Patiño recorrió durante 48 horas el Suroeste antioqueño, visitando municipios como Hispania, Andes, Jardín, Santa Bárbara y Fredonia. Acompañado por el concejal Santiago Perdomo y líderes locales, dialogó con los ciudadanos, escuchando sus necesidades y reforzando su compromiso con la educación, la seguridad y el desarrollo regional

¡Sin descanso por el Suroeste! Luis Guillermo Patiño recorrió la región con un mensaje de seguridad, educación y cercanía

Durante 48 horas continuas, el candidato a la Cámara de Representantes Luis Guillermo Patiño recorrió el Suroeste de Antioquia, acompañado por el concejal de Medellín Santiago Perdomo, llevando un mensaje de compromiso con la educación, la seguridad y el desarrollo regional.

La gira incluyó visitas a los municipios de Hispania, Andes, Jardín, Santa Bárbara y Fredonia, en donde el equipo mantuvo contacto directo con los ciudadanos, promoviendo diálogos sinceros y escuchando de primera mano las necesidades de las comunidades.

Santa Bárbara se destacó como uno de los puntos más significativos de la jornada, donde más de 300 personas se reunieron para recibir a Patiño y su equipo. Allí, el líder político local Julio Ospina, segundo candidato más votado a la Alcaldía, acompañó al candidato, respaldando su mensaje de liderazgo cercano y decisiones firmes.

Esto le podría interesar: DIM debuta en la Liga 2026: Alejandro Restrepo define su primer XI para asaltar el «Libertad» de Pasto

Foto: Cortesía Foto: Cortesía

Además, Andrés Bedoya, fórmula al Senado, reforzó su compromiso con el territorio y subrayó la importancia de una agenda centrada en seguridad, educación y generación de oportunidades para Antioquia.

“Aquí estamos dando la cara y trabajando por la gente”, fue la frase que Patiño repitió a lo largo del recorrido, enfatizando que la educación es la base del progreso y que la seguridad constituye un elemento fundamental para garantizar una vida tranquila en las comunidades.

El candidato y su equipo continuarán recorriendo el departamento, fortaleciendo su proyecto político desde el territorio, sumando aliados y demostrando que su propuesta se construye con hechos concretos y cercanía real con la gente.